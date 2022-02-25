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GALATASARAY’A UEFA AVRUPA LİGİ’NDE DEV RAKİP
Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda karşılaşacağı rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşti.
SPOR 25.02.2022, 17:27 25.02.2022, 17:38
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nun kuraları çekildi. UEFA’nın İsviçre Nyon’daki merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde son 16 eşleşmeleri belirlendi. Türkiye’nin UEFA Avrupa Ligi’ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray’ın ise son 16 turundaki rakibi Barcelona oldu. Son 16 turu müsabakalarında ilk maçlar 10 Mart Perşembe günü oynanacakken, rövanş karşılaşmaları ise 17 Mart Perşembe günü gerçekleşecek.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda çekilen kuraların ardından oluşan eşleşmeler şu şekilde:
Rangers - Kızılyıldız
Braga - Monaco
Porto - Lyon
Atalanta - Bayer Leverkusen
Sevilla - West Ham United
Leipzig - Spartak Moskova
Galatasaray - Barcelona
Kaynak: İHA
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