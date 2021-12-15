FUTBOL TURNUVASINDA AHDE VEFA ÖRNEĞİ

Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 100. Yılı münasebetiyle düzenlenen “3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu 100. Yıl Veteranlar Futbol Turnuvası” Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’in başlama vuruşuyla başladı.

14 Aralık 2021-03 Ocak 2022 tarihleri arası Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu 100. Yıl Veteranlar Futbol Turnuvası” Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’in başlama vuruşu ile başladı.

Akdeniz Belediyesi Seyfi Ali Türkoğlu Futbol Sahasında Ahmet Ayas ile Mersinli Ahmet takımları arasında oynanan açılış mücadelesini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan ve Spor Şube Müdürü Vedat Akyar izledi.

Seyfi Alanya, Seyfi Ali Türkoğlu, Tevfik Sırrı Gür, Ahmet Ayas, Ahmet Kireççi (Mersinli Ahmet), İbrahim Arayıcı, Bahri Evkuran ve Erol Durmuşlu gibi Mersin’e ve Mersin sporunun efsanelerinden ebediyete intikal etmiş unutulmaz isimlerin verildiği 8 Veteran takımın mücadele edeceği bu önemli Turnuvanın açılış karşılaşmasında konuşan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir,

“Mersin Gençlik ve Spor il Müdürlüğümüz ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi tarafından Mersin’in Düşman işgalinden Kurtuluşu’nun 100. Yılı münasebetiyle bu yıl ilk kez düzenlediğimiz “3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu 100. Yıl Veteranlar Futbol Turnuvasını” başlattık.

14 Aralık 2021, 03 Ocak 2022 tarihleri arası Akdeniz Belediyesi Seyfi Ali Türkoğlu Futbol Sahasında, yarı final ve final karşılaşmalarını ise 03 Ocak 2022 tarihinde Mersin Stadyumu’nda oynatmayı planlıyoruz. Ahmet Kireççi (Mersinli Ahmet), Seyfi Alanya, Seyfi Ali Türkoğlu, Tevfik Sırrı Gür, Ahmet Ayas, İbrahim Arayıcı, Bahri Evkuran ve Erol Durmuşlu gibi Mersin’in spor tarihinde yer etmiş ve ebediyete intikal eden efsane isimlerini unutmayarak 8 Veteran takımında isimlerini verdik.

İl Müdürlüğümüz ile TÜFAD Mersin Şubesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlediğimiz ve Seyfi Ali Türkoğlu Futbol sahasında Ahmet Kireççi (Mersinli Ahmet) ve Ahmet Ayas maçıyla başlattığımız bu önemli Turnuva’nın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, katılan tüm takımlara başarılar diliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir ise, Böylesine anlamlı bir turnuvaya vesile oldukları için Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve ekibine teşekkür ederek, turnuvaya katılan tüm takımlara başarı dileklerinde bulundu.