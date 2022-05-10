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FESTİVAL VOLEYBOL BASIN LANSMANI YAPILDI

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Mersin Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle Mersin’de düzenlenen “Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası” tanıtım toplantısı yapıldı.

SPOR 10.05.2022, 16:46
FESTİVAL VOLEYBOL BASIN LANSMANI YAPILDI

Yenişehir Belediyesi CNR EXPO Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Türkiye Voleybol Federasyonu MHGK Başkanı Aziz Yener ve TVF Mersin İl Temsilcisi Nurten Keskin katıldı.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, renkli ve mücadele dolu geçmesi beklenen festivalin lansman toplantısında konuştu. 2013 yılında Mersin’de yapılan Akdeniz Oyunları’na yaklaşık 3 bin sporcunun katıldığını hatırlatan Başkan Özyiğit, Festival Voleybol’da ise 4 binin üzerinde sporcuya ev sahipliği yapacaklarına dikkat çekerek şunları söyledi; “Hem sporun birleştirici gücüne inanıyor hem de bu tür organizasyonların getirdiği hareketliliğin kentimiz için sağladığı bütüncül kazancın farkındayız. Yenişehir Belediyesi olarak bu anlayışla emek vermeye devam edeceğiz. Bunlar büyük organizasyonlar, böyle büyük organizasyonların gerçekleşmesi için el birliği yapmamız gerekiyor.  Mersin Valiliğimiz, Mersin Büyükşehir Belediyemiz,  Mersin Ticaret ve Sanayi Odamız, Mersin Deniz Ticaret Odamız destekleriyle yanımızda. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şuan içerisinde bulunduğumuz Yenişehir Belediyesi CNR EXPO Fuar Merkezimiz voleybol festivali için büyük bir emekle hazırladı. Katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi de 16 Haziran’a kadar sürecek müsabakaları izlemeye davet ediyorum. Unutmayalım ki çocuklarımızı spora da teşvik etmek etmeliyiz ve bu organizasyon bu anlamda bir fırsat olabilir. Sporun yeni şehri, Yenişehir’in yeni festivali kentimize hayırlı olsun.”


Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise “Muhteşem bir organizasyon ve muhteşem bir spor işi ortaya koyduk. Sağolsun Yenişehir Belediye Başkanımız bize bu konuda her zaman destek oluyor. Ona Mersin gençliği adına teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4 bin 500 sporcunun Mersin’e gelmesi Mersin ekonomisine ve tanıtımına katkıda bulunacak. Mersin sporu seven bir şehir, Mersin doğal bir sporcu fabrikası dolayısıyla bu tür organizasyonlar Mersin’deki gençlerimizin önünü açacak ve onlara rol model olacağını düşünüyoruz. Bir genç eğer ki aklını ve zihnin iri ve diri tutmak istiyorsa mutlaka spor yapmalı. Lisanlı sporcularımızda müthiş bir artış oluyor.” diye konuştu.

Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Voleybol Federasyonu olarak altyapıları çok önemsediğimiz için diyoruz ki ‘Türkiye voleybol ülkesi.’ Amacımız ülkemizdeki voleybolun ve milli takımımızın temel taşı olan altyapılara gösterilen öneminin kulüp ve tüm voleybol paydaşlarının bütünleyiciliğini sergilenmektir. Daha önce dört Festival Voleybol organizasyonu yapmıştık. Pandemi nedeniyle 2019 yılından bu yana ilk kez Yenişehir Belediyesinin organizasyona sağladığı katkıdan dolayı Mersin’de düzenliyoruz.  Bize bu imkânı sağladığı ve voleybola verdiği destek nedeniyle Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit’e teşekkür ediyoruz. Mersin’de düzenlenen organizasyonda 160 takıma ev sahipliği yapılacak. Bu festival için 80 Mersin hakemine de kurs verdik. Maçlarda bu hakemlerimiz görev alacak. Temiz Oyun İyi Davranış Projesi’ni ilk kez burada, Festival Voleybol’da uyguluyoruz. Sporda kazanmak için mücadele eden dostluk, barış ve kaynaşma olgularını geliştirmek önemli ama en önemlisi kaybetmeyi kabul ederek ve kazananı kutlamak. Biz voleybolda bunu istiyoruz.“

Mersin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Voleybol festivaline Türkiye’nin dört bir yanından midi kız-erkek, küçük kız-erkek ve yıldız kız-erkek kategorilerinde 160 takımdan yaklaşık 4 bin 500 sporcu katılacak olan organizasyon 11-16 Mayıs tarihleri arasında Yıldızlar kategorisiyle başlıyor. 18-25 Mayıs tarihleri arasında küçük erkekler, midi kızlar müsabakaları ile devam edecek olan Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası 09-16 Haziran tarihleri arasında küçük kızlar ve midi erkekler müsabakaları ile sona erecek.

Kaynak: İHA
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