FESTİVAL VOLEYBOL ALTYAPILAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NIN SON ETABI MERSİN’DE BAŞLADI
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Mersin Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen “Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası” Küçük Kızlar-Midi Erkekler müsabakaları başladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Mersin Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen “Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası” Küçük Kızlar-Midi Erkekler müsabakaları başladı.
Mersin’de düzenlenen “Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası” yıldızlar, midiler ve küçükler kategorilerinde Türkiye'nin dört bir yanından 160 takım ve yaklaşık 4 bin sporcunun katılacağı şampiyona 09-16 Haziran arasında yapılacak olan midi erkekler ve küçük kızlar maçlarıyla sona erecek.
09 Haziran 2022 tarihinde Yenişehir Belediyesi CNR EXPO Fuar Merkezi'nde 8 ayrı sahada günde 32 maç oynanacak olan şampiyona, 16 Haziran 2022 Perşembe günü oynanacak olan final müsabakaları ve akabinde düzenlenecek olan ödül töreni ile tamamlanacak.
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