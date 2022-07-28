FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE VEDA ETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Müsabaka karşılıklı atılan gollerle uzatmaya giderken, Ukrayna ekibi uzatma dakikalarında bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakika Ferdi’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Rossi, topla birlikte ceza sahası içine girerken rakibinden sıyrılamadı. Topu önünde bulan Joshua King’in şutunda top yan ağlarda kaldı.

53. dakikada İsmail Yüksek orta sahada Buyalskiy ile girdiği ikili mücadelede hakem Massimiliano Irrati, pozisyonu faul olarak değerlendirdi. 29. dakikadan sarı kartı olan İsmail Yüksek ikinci sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.

58. dakikada ceza sahası içi sağ taraftan Kedziora’nın pasında Buyalskiy, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

68. dakikada uzun topu ceza sahası içinde kontrol eden Valencia, yakın mesafede Popov tarafından düşürülürken, hakem Irrati penaltı düdüğünü çaldı.

70. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Valencia’nın şutunda kaleci Bushcan sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Crespo’nun kullandığı serbest vuruşta uzak direkte kafayı vuran Szalai’nin kaleye giden şutunda kaleci Bushcan son anda topa dokunarak kornere çeldi.

88. dakikada sağ kanattan Lincoln’ün kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Attila Szalai kafayla topu ağlara gönderdi. 1-1

98. dakikada Sydorchuk’un derinlemesine pasında savunma arkasına sarkan Vanat, ceza sahası içine girerek yerden yaptığı vuruşta kaleci Altay, meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

114. dakikada Vivcharenko ceza sahası içi sol taraftan yerden sert ortasında uzak noktada Karavaev topun gelişine vururken kaleci Altay meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Hakem Irrati topun çizgiyi geçtiğini belirleyerek golü verdi. 1-2



Stat: Ülker

Hakemler: Massimiliano Irrati xx, Filippo Meli xx, Domenico Rocca xx

Fenerbahçe: Altay xx, Osayi Samuel xx, Tisserand xx (Lincoln Henrique dk. 85 xx), Szalai xxx, Ferdi Kadıoğlu xx, Arao xx (Novak dk. 95 xx), İrfan Can Kahveci x (Emre Mor dk. 46 xx, Bruma dk. 77 xx), İsmail Yüksek xx, Rossi xx, Joshua King x (Crespo dk. 63 xx), Valencia x (Serdar Dursun dk. 77 xx)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Zajc, Burak Kapacak

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Dinamo Kiev: Bushchan xx, Kedziora xx (Karavaev dk. 91 xxx), Zabamyi xx, Popov xx, Dubinchak xx (Vivcharenko dk. 106 xx), Shaparenko xx, Sydorchuk xx (Andriyevskiy dk. 106 xx), Tsygankov xx, Buyalskiy xxx (Garmash dk. 67 xx), Verbic x (Vanat dk. 38 x), Besedin xx (Shepeliev dk. 67 xx)

Yedekler: Boyko, Burda, Kravchenko, Tymchyk, Syrota, Antiukh

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Goller: Buyalskiy (dk. 58), Karavaev (dk. 114) (Dinamo Kiev), Attila Szalai (dk. 88) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: İsmail Yüksek (dk. 53) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Tsygankov, Sydorchuk, Dubinchak, Buyalskiy, Shaparenko, Garmash (Dinamo Kiev) Osayi-Samuel, Valencia, Emre Mor, Attila Szalai (Fenerbahçe)