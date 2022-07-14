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FENERBAHÇE KİNG VE TİAGO ÇUKUR'U TRANSFER ETTİ
Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King ile 2 ,Tiago Çukur ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
SPOR 14.07.2022, 09:29
Fenerbahçe, Norveçli futbolcu Joshua King ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Fenerbahçe, Tiago Çukur’un ardından Joshua King transferini de açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, son olarak Premier Lig takımlarından Watford’da görev alan 30 yaşındaki futbolcu Joshua King ile 2 yıllık mukavelenin imzalandığını duyurdu. Transfer, Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından ‘Ailemize hoş geldin Joshua King’ başlığıyla paylaşılan video ile duyuruldu.
Fenerbahçe, 19 yaşındaki forvet Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlerini devam ettiriyor. Sarı-lacivertliler, son olarak İngiltere takımlarından Watford’da forma giyen Tiago Çukur’u 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe resmi internet sitesinden ‘Ailemize hoş geldin Tiago Çukur’ başlığıyla yapılan açıklamada “Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki genç forvet Tiago Çukur ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.
Tiago Çukur’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan Tiago Çukur'un transferini duyurmak amacıyla Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı.
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