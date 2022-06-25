FENERBAHÇE KF TİRANA'YI FARKLI YENDİ : 4 - 0

Fenerbahçe yeni sezon öncesi 2. hazırlık maçında geçtiğimiz sezon Arnavutluk Ligi'ni şampiyon tamamlayan KF Tirana'yı 4-0 mağlup etti.

Fenerbahçe yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında 2. hazırlık maçını Can Bartu Tesisleri'nde KF Tirana ile oynadı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertli ekip müsabakaya Osman Ertuğrul Çetin, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Filip Novak, Bright Osayi-Samuel, Luiz Gustavo, Bruma, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Mert Hakan Yandaş ve Mergim Berisha 11’iyle başladı.

Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibin galibiyet gollerini 9. dakikada Mergim Berisha, 53. dakikada Filip Novak, 85. dakikada Dimitris Pelkas, 88. dakikada Mbwana Samatta kaydetti. Yeni transfer Lincoln Henrique ise Berisha ve Novak'a yaptığı 2 asistle dikkat çeken isim oldu.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına tesislerde yapacağı antrenmanlarla devam edecek.