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FENERBAHÇE HULL CITY'I 2 - 0 MAĞLUP ETTİ
Hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile Sakarya'da karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Arda Güler ve Serdar Dursun'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.
SPOR 10.07.2022, 22:44
Hazırlık maçında İngiltere Championship ekibi Hull City ile Sakarya'da karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Arda Güler ve Serdar Dursun'un golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde İngiltere Championship ekibi Hull City ile Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda karşılaştı. Hayatını kaybeden Alpay Kazan anısına oynanan maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı. Mücadeleyi Onur Özütoprak, Mehmet Kapluhan ve Kemal Mavi üçlüsü yönetti.
Karşılaşmaya sarı-lacivertliler; Altay Bayındır, Atilla Szalai, Kim Min-Jae, Ferdi Kadıoğlu Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Diego Rossi ve Enner Valencia ilk 11’iyle çıktı.
Hull City ise; Ingram, Coyle, Elder, Greaves, Yones, Figueiredo, Ozan Tufan, Lewis-Potter, Longman, Allahyar Sayyadmanesh ve Slater 11 ile mücadele etti. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mücadeleyi birlikte takip ettiler. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Fenerbahçe oyuna sonradan giren oyuncularının golleriyle skora ulaştı. 87. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler ağları havalandırarak takımını öne geçiren isim olurken, bu golden 2 dakika sonra Serdar Dursun fileleri havalandırarak maçın skorunu ilan etti. Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Ozan Tufan da eski takımına karşı ilk 11'de sahaya çıktı.
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