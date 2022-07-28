FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURU'NDA SLOVACKO İLE KARŞILAŞACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Dinamo Kiev'e 2-1 yenilen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-lacivertlilerin 3. eleme turundaki rakibi ise Çekya ekibi Slovacko olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti. Fenerbahçe Avrupa'daki yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan itibaren devam edecek. Sarı-lacivertli ekibin bu turdaki rakibi Çekya ekibi Slovacko olacak. İlk maç İstanbul'da, rövanş ise Çekya'da oynanacak.