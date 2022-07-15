EUROLİG'DE ÇUKUROVA BASKET'İN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin, Avrupa'nın 1 numaralı basketbol organizasyonu EuroLig'deki rakipleri belli oldu. İlk sınavını 26 Ekim'de deplasmanda İspanyol Perfumerias Avenida'ya karşı verecek olan Çukurova'da Genel Koordinatör Ender Ünlü, "Gerçekleştirdiğimiz transferlerle iyi basketbol oynayıp, şampiyonluk yarışının içinde yer alacağız" dedi.

8'er takımlı 2 grup halinde oynanacak olan turnuvanın kura çekimi, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirildi. Mersin ekibi Çukurova Basketbol'u Genel Koordinatör Ender Ünlü temsil etti.

Kura sonucu B grubunda yer alan Çukurova Basketbol'un rakipleri; Kangoeroes Basket Mechelen (Belçika), Beretta Famila Schio (İtalya), Basket Landes (Fransa), Sopron Basket (Macaristan), Perfumerias Avenida (İspanya) oldu. Gruptaki diğer takımlar 11-13 Ekim'de eleme karşılaşmalarına çıkacak Villeneuve d'Ascq-LM (Fransa)-Spar Girona (İspanya) maçının galibi ile Botaş Spor Kulübü (Türkiye)-DVTK Hun-Therm(Macaristan)-Elizur Landco Ramla (İsrail) eşleşmelerinin kazananı olacak.

A grubunda ise Fenerbahçe, KSC Szekszard (Macaristan), BC Polkowice (Polonya), Virtus Segafredo Bologna (İtalya), Tango Bourges Basket (Fransa), Valencia BC (İspanya), ZVVZ USK Praha (Çekya) yer aldı. Son takım, KKZ Crvena Zvezda (Sırbistan), ACS Sepsi-SIC (Romanya) ve Olympiakos SFP'den (Yunanistan) birisi olacak.

"ŞAMPİYONLUK YARIŞININ İÇİNDE YER ALACAĞIZ"

Kuraya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ÇBK Genel Koordinatörü Ender Ünlü, "Ülkemizi ve kentimizi, önümüzdeki sezon Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda temsil edecek olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Çukurova Basketbol Kulübü, yarıştığı her kulvarda iddialı olmuştur, olmaya da devam edecektir. Geçen yıl EuroCup Women'da final-four oynamış, başarıya duyduğumuz inancımızı ortaya koymuştuk. Bu sezon da finallerin takımı olmak için mücadele edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz transferlerle iyi basketbol oynayıp, şampiyonluk yarışının içinde yer alacağız" ifadelerini kullandı.