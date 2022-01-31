ESKİ MİLLİ YÜZÜCÜ SUNAÇOĞLU İTALYA’DA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Eski milli yüzücü Alper Sunaçoğlu, Mersin Yenişehir Belediyesinin desteğiyle Napoli Uluslararası Yüzme Maratonu’nda yarışarak, Türkiye’yi temsil edecek. Sunaçoğlu ile bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Alper Sunaçoğlu’nun daha önce kazandığı büyük başarılar var. Kentimizi ve ülkemizi İtalya’da temsil ederek, yeni bir başarıya imza atma iradesini ortaya koydu. Bize düşen görev bu çabasını desteklemek.” dedi.

Rekortmen maraton yüzücüsü Alper Sunaçoğlu, 8 Temmuz 2022 tarihinde İtalya’nın Napoli kenti ile Capri Adası arasında gerçekleşecek 36 kilometrelik Napoli Uluslararası Yüzme Maratonu’na katılacak. Mersin Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği adına yarışacak Sunaçoğlu, Başkan Abdullah Özyiğit’i ziyaret ederek, teşekkür etti.

Spora ve sporcuya destek vermeye devam eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin ve KKTC arasındaki Barış Parkuru’nu İtalya’da da tanıtacaklarını söyledi. Alper Sunaçoğlu’na inandıklarını ifade eden Başkan Özyiğit, “Alper Sunaçoğlu’nun daha önce kazandığı büyük başarılar var. Kentimizi ve ülkemizi İtalya’da temsil ederek, yeni bir başarıya imza atma iradesini ortaya koydu. Bize düşen görev bu çabaları desteklemek. Bayrağımızı orada göndere çekerek, inşallah gençlerimizi bu ekstrem sporlara daha çok dahil olmaları için örnek teşkil edecek. Yarıştaki en büyük hedefimiz bu. Yarışma Temmuz ayında yapılacak. İnanıyoruz ki başaracağız. İnsanlar kalkıyor, Napoli’ye geçiş yapmak için gidiyor. Manş’ı geçmek için iki yıl sonraya gün veriliyor. Mersin’den, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bir parkur oluşturma çabamızda böyle bir parkur oluşturmak. Dolayısıyla buradan bir geçiş hattı oluşturma isteğimizin ne kadar mantıklı, akılcı bir iş olduğu ortada. Bu geçiş alanının tanıtımını orada yapmak, oradaki sporculara belki bu geçiş alanı ile ilgili davetiyeler vermek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası manada tanınmasına katkı sunmak ki federasyonları olan, birlikleri olan yapılar gidip de orada bir sportif faaliyette bulunamaz ama böyle bir ekstrem sporcular bağımsızdır, bunlara siz emredemezsiniz, bunlar yarışır.” diye konuştu. Alper Sunaçoğlu’nun Napoli’den en iyi sonuçla döneceğine inandıklarını dile getiren Başkan Özyiğit, “Sporla iç içe olmaya devam edeceğiz, gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz. Yenişehir’de yapılacak olan Avrupa Triatlon Yarışları’nın da bunun yine bir parçası olduğuna ifade etmek isterim. Denizimiz var, deniz sporlarında en üst seviyede faydalanmak istiyoruz. Deniz orda biz burada olmayacağız, denizden faydalanacağız. Dediğimiz gibi inancımız tam. İnanıyoruz ki Alper kardeşimiz Napoli’den en iyi sonuçla ülkemize dönecektir. Kendisine şimdiden başarılar diliyorum.” dedi.

“İyi bir skorla ülkemize, Mersin’imize dönmeyi hedefliyoruz.”

Destekleri nedeniyle Yenişehir Belediyesine teşekkür eden Alper Sunaçoğlu ise “Mersin Yenişehir Belediyesine ve kıymetli başkanım Abdullah Özyiğit’e çok teşekkür ediyorum. 8 Temmuz 2022 tarihinde İtalya’nın Napoli Capri Parkuru’nda ülkemizi temsil edeceğiz. Bu etkinlikte bize destek veren Abdullah Özyiğit başkanıma da mahcup olmadan oradan iyi bir başarıyla, iyi bir skorla ülkemize, Mersin’imize dönmeyi hedefliyoruz. İtalya Napoli CapriParkuru’nu1973 senesinde üstadımız Erdal Acet7 saat 45 dakikada yüzmüştü. Arakasından da Kasım Kazbay hocamız 7 saat 43 dakikada yüzmüştü. Bizim hedefimiz bu parkuru bu sürenin altında hatta 7 saatinde altında yüzmek. İnşallah hep birlikte başarırız.” şeklinde konuştu.