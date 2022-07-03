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ERSU ŞAŞMA 19. AKDENİZ OYUNLARI'NDA ALTIN MADALYA KAZANDI
19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama finalinde 5.75m'lik atlayışıyla altın madalya kazandı.
SPOR 03.07.2022, 12:11 03.07.2022, 19:07
19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlama finalinde 5.75m'lik atlayışıyla altın madalya kazandı.
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları Atletizm yarışmalarında sırıkla atlama finallinde Mersin'li atlet Ersu Şaşma 5.75 m'lik atlayışla altın madalya kazandı.
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