DEMİR, MİLLİ TENİSÇİLER ALP KEMAL AKSOY VE TOPRAK KONYA'YI TEBRİK ETTİ

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 12 ve 16 Yaş Tenis Milli takımlarına seçilen Mersinli Tenisçiler Alp Kemal Aksoy ve Toprak Konya'yı tebrik ederek başarılar diledi.



Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 6-10 Haziran tarihleri arası İstanbul ve Mersin'de düzenlenen “12 ve 16 Yaş Tenis Milli takım Belirleme Turnuvalarında" Mersin TOHM sporcumuz Alp Kemal Aksoy ve Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcumuz Toprak Konya kendi Yaş gruplarında düzenlenen seçmelerde 4'üncü olma başarısı göstererek milli takıma seçilme başarısı gösteren sporcular başarılarını İl Müdürü Ökkeş Demir ile paylaştı.



Yapılan kabulde Spor Hizmetleri müdürü Osman Yıldızbakan, İhale ve satın alma birimi şube Müdürü Levent Yaylacıoğlu, Sporcuların başarılarında en büyük pay sahibi kurum antrenörleri Cengiz Tan ve Mehmet Canca’da hazır bulundu.



Milli takımlara seçilme başarısı gösteren Mersinli Tenisçileri ve antrenörlerini tebrik eden Demir, katılacakları uluslararası organizasyonlarda ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı dalgalandıracaklarına inandığını belirterek başarı dileklerinde bulundu.