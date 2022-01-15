DEMİR, MERSİNLİ BAŞARILI SPORCULARI TEBRİK ETTİ

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, geçtiğimiz aylarda Yıldızlar, U17 ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası’nda” Mersin'i temsil eden Mersinli sporcuları tebrik etti.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Türkiye Eskrim Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve 27-28 Kasım tarihleri arasında Kocaeli’de yapılan “Yıldızlar, U17 ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası’nda” ilimizi temsil eden Mersinli sporcularımızdan Büyük erkekler Epe kategorisinde Türkiye ikincisi olan Ali Ege Say, Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösteren Selçuk Dönerkaya (Kurum Eskrim Antrenörü) ve kurum Antrenörü Osman Yalçın’ı almış oldukları başarılardan dolayı tebrik etti.

İl Müdürü Demir, “18 ilden 381 sporcunun katıldığı Eskrim Epe Türkiye şampiyonasında dereceye giren Mersinli sporcularımız Ali Ege Say, Selçuk Dönerkaya ve kurum Antrenörümüz Osman Yalçın’ı tebrik ediyorum. Başarılı sporcularımız ve antrenörümüze önümüzdeki aylarda katılacakları Eskrim Epe Federasyon kupası ve Eskrim Epe Büyükler Avrupa şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, başarılar diliyoruz.” dedi.

Mersinli sporcular Ali Ege Say, Selçuk Dönerkaya ve kurum Antrenörü Osman Yalçın ise Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’e vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ettiler.