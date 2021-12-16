DEMİR, 1925 AKDENİZSPOR KULÜBÜNÜ KABUL ETTİ

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Mersin 1. Amatör Kümede mücadele eden 1925 Akdenizspor Kulübü yönetici ve sporcularını kabul etti.

Mersin 1. Amatör Kümede mücadele eden 1925 Akdenizspor Kulübü başkanı Yakup Altınışık ve Genç takım sporcularının yaptığı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Demir, Sporun temel taşının amatör sporculuk olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi, “Bir Sporcu fabrikası olan Mersin’de Amatör ruhla büyük ve özverili çalışmalarını sürdüren güzide kulüplerimizden olan ve 1. Amatör Kümede mücadele eden 1925 Akdenizspor Kulübü yönetimini ve Futbolcularına başarılar diliyoruz.

Özellikle suça meyilli bölgelerde Gençlerin boş zamanlarını yararlı bir uğraşla değerlendirmelerini sağlamak, aynı zamanda ileride yetenekli sporcularımızın profesyonel hayata katılması yönünde çok önemli bir rol üstlenen amatör spora yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Yeter ki amatör sporculuk ruhunu gençlerimizde yaşatalım ve geleceğin sporcularını, sağlıklı nesillerini buradan yetiştirelim. Sizler ilerde profesyonel sporcu olma hayallerinize ulaşma yönündeki hedeflerinizden asla vazgeçmeyin. Bizler elimizden geldiğince amatör spora destek vermeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki hep birlikte ilimizdeki spor ruhunun daha ileriye götürerek, sporcu sayısının daha da artması için çalışıyoruz.

Geleceğin başarılı sporcularını buralardan seçip, profesyonel sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kulüp Başkanınız müsabaka ve antrenman için kullandığınız tesislerimizde sizlerin kullandığınız tesislerin soyunma odalarını temizleyerek nasıl bulduysanız o şekilde bıraktığınızdan bahsetti. İnanın çocuklar bu örnek davranışlarınız bile bizleri gururlandırıyor. Rahmetli Muhammet Ali Clay'in dediği gibi, "Bir genci yetenekleri şampiyon, ahlakı efsane yapar" bakış açımız bu sözdeki gibi olursa, kimin nerde durduğunun bir önemi kalmaz. Yani mesele aynı yerde durmak değil, aynı yöne bakmaktır. Bu bağlamda sizlerin bu davranışı yeteneklerinizin yanında Ahlakınız ile birlikte efsane olma yolunda şimdiden büyük adımlar atıyorsunuz. Bu yüzden sizleri, sizleri yetiştiren antrenörlerinizi ve ailelerinizi tebrik ediyorum. Bizlere ne zaman ihtiyaç duyarsanız her zaman yanınızdayız. Şuan mücadele ettiğiniz 1. Amatör ligde ve hedefiniz olan Süper Amatör Lig yolunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

1925 Akdenizspor Kulübü başkanı Yakup Altınışık ve Genç takım sporcuları ise, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek önümüzdeki sezon hedefledikleri Süper Amatör Lige çıkma sözü verdiler.