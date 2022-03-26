ÇUKUROVA BASKETİN SULTANLARI TARİH YAZDI

Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Safiport ile karşılaşan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, rakibini 58-71 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya Asena Yalçın, Sinem Ataş, Temi Fagbenle, Tiffany Hayes ve DeWanna Bonner 5'i ile başlayan ÇBK, ilk periyotu 16-23 önde tamamladı. İkinci periyotta taraftarının desteğiyle farkı açan Çukurova, soyunma odasına 27-41 üstün gitti. Etkili oyununu üçüncü çeyrekte de sürdüren ÇBK, maçın son bölümüne 45-58 galip girdi. Nefesleri kesen mücadelede rakibine şans tanımayan Mersin ekibi, karşılaşmayı 58-71 kazanarak Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nı ilk kez müzesine götürdü. Karşılaşmanın MVP'si (En Değerli Oyuncu) Temi Fagbenle oldu.

Kupayı Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun elinden alan turuncu-lacivertliler, şampiyonluğu Başkan Serdar Çevirgen ve taraftarlarla birlikte kutladı. Daha sonra üstü açık otobüsle şehir turu atan Çukurova'nın bu başarısı, Anadolu takımlarınca kazanılan ilk Türkiye Kupası olarak tarihe geçti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Fatih Güler xx, Çağlar Özkan xx

Fenerbahçe Safiport: Satou Sabally xx 8, Manolya Kurtulmuş xx 8, Olcay Çakır Turgut x 2, Şerife Alperi Onar x 2, Elizabeth Olatayo Williams xx 12, Tuğçe Canitez x 3, Kayla Renae Mc Bride xx 8, Alina Iagupova xxx 15

Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın x 3, Sinem Ataş xx 7, Temitope Tıtılola Fagbenle xxx 21, Renara Tiffany Hayes xx 8, Dejuana Tenis Boner xxx 24, Esra Ural Topuz x 3, Jasmine Loretta Thomas x 5

1. periyot: 16-23 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

Devre: 27-41 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)

3. periyot: 45-58 (Çukurova Basketbol Mersin Yenişehir Belediyesi lehine)