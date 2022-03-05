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ÇUKUROVA BASKETBOL HATAY'I DEPLASMANDA FARKLI YENDİ : 62 - 92
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Hatayspor'a konuk olan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, parkeden 62-92 galibiyetle ayrıldı.
SPOR 05.03.2022, 20:11
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Hatayspor'a konuk olan Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, parkeden 62-92 galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmaya Tiffany Hayes, DeWanna Bonner, Asena Yalçın, Jasmine Thomas ve Kuanitra Holingsvorth 5'i ile başlayan ÇBK, ABD'li yıldızı Hayes'in 14 sayı kaydettiği ilk çeyreği 10 sayı farkla 15-25 üstün tamamladı. Ev sahibi ekip ikinci periyotun hemen başında farkı 4 sayıya kadar indirse de ribauntları toplayarak hızlı hücum eden misafir takım Çukurova Basketbol, skoru 34-44'e getirip soyunma odasına moralli gitti. Üçüncü çeyrekte oyuna ağırlığını koyan ve üst üste bulduğu basketlerle farkı 26 sayıya çıkaran turuncu-lacivertliler, maçın son bölümüne 45-71 önde girdi. Karşılaşmanın son 10 dakikasında da üstünlüğünü koruyan Çukurova Basketbol, rakibini 30 sayı farkla 62-92 mağlup ederek ligdeki galibiyet sayısını 15'e, yenilmezlik serisini ise 5 maça çıkardı.
İlk çeyrekte çift hanelere ulaşan Tiffany Hayes 27 sayı ile müsabakanın en skorer ismi olurken, DeWanna Bonner ise 22 sayı ve 11 ribaunt istatistiğiyle dikkat çekti.
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