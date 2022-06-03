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ÇUKUROVA BASKETBOL'DA VATANSEVER DÖNEMİ
Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenörlük görevine Emre Vatansever getirildi.
SPOR 03.06.2022, 20:26
Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenörlük görevine Emre Vatansever getirildi.
Sezonu Zafer Kalaycıoğlu ile tamamlayan Çukurova Basketbol, yeni sezon planlamaları doğrultusunda başantrenörünü belirledi. Hali hazırda WNBA takımı Chicago Sky'ın asistan koçu Emre Vatansever, ÇBK'nın yeni başantrenörü oldu. Seattle Storm, Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi ve Türkiye A Kadın Milli Takımları'nda da çalışan Vatansever, 2021'de Chicago ile WNBA şampiyonluğu yaşadı.
Vatansever'in başarıları arasında, 2014 Euroleague şampiyonluğu, 2009 ve 2017 EuroCup şampiyonluğu, 2 KBSL şampiyonluğu, 7 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu bulunuyor.
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