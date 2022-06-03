ÇUKUROVA BASKETBOL'DA VATANSEVER DÖNEMİ

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nde başantrenörlük görevine Emre Vatansever getirildi.

Sezonu Zafer Kalaycıoğlu ile tamamlayan Çukurova Basketbol, yeni sezon planlamaları doğrultusunda başantrenörünü belirledi. Hali hazırda WNBA takımı Chicago Sky'ın asistan koçu Emre Vatansever, ÇBK'nın yeni başantrenörü oldu. Seattle Storm, Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi ve Türkiye A Kadın Milli Takımları'nda da çalışan Vatansever, 2021'de Chicago ile WNBA şampiyonluğu yaşadı.