ÇUKUROVA BASKETBOL AVRUPA’DA ADINI SON 16’YA YAZDIRDI

Kadınlar Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladı Lointek Gernika’yı 69-40 yenerek, adını son 16’ya yazdırdı.

Edip Buran Spor Salonu’nda oynanan maça hızla başlayan Mersin ekibi, ilk periyodu 23-6 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, devreye 42-15 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyununa devam eden ev sahibi ekip, bu periyodu da 62-27 galip kapadı. Son periyotta ise deplasman ekibi aradaki sayı farkını azaltsa da maçı ev sahibi ekip 69-40 yenerek, son 16’ya kaldı. Çukurova Basketbol deplasmanda 24 sayı farkla yenilmişti.

Salon: Edip Buran

Hakemler: Fdarto Gracin xx, Kirile Tvauri xx, Margarita Petronko xx

Çukurova Basketbol: Asena Yalçın x 3, Shavonte Zellous x 6, Quantinra Hollingsworth xx 10, Temi Fagbenle x 8, Tiffany Hayes x 9, Yvonne Turner x 4, Kristine Anigwe xx 14, Jasmine Thomas xxx 15

Lointek Gernika: Tinara Mbore xx 10, Roselis Silvar x 3, Paula Ginzo x 2, Angella Bjorklund x 4, Melisa Brcaninovic x 6, İtziar Ariztimuno x 2, Roso Buch xxx 13

1. Periyot: 23-6 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

Devre: 42-15 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

3. Periyot: 62-27 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)

5 faul: Melisa Brcaninovic (Lointek Gernika)