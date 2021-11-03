ÇUKUROVA BASKETBOL AVRUPA’DA 4’DE 4 YAPTI
Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladı Horizont’u 78-48 yenerek, grupta 4’de 4 yaptı.
Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi, evinde ağırladı Horizont’u 78-48 yenerek, grupta 4’de 4 yaptı.
Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan maç ortada başlarken ilk periyotu deplasman ekibi Horizont 18-14 önde tamamladı. Maçın ikinci periyodunda ağırlığını ortaya koyan ev sahibi ekip, devreye 33-25 önde girdi. Maçın 3. periyodunda da etkili oyunu sürdüren Çukurova Basketbol, bu periyodu da 50-35 galip kapadı. Son periyotta ise oyunun bütün hakimiyetini alan ve bulduğu sayılarla aradaki farkı açan ev sahibi ekip, maçı 78-48 yenerek, grupta 4’de 4 yaptı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Balazs Meszaros xx, Dardan Maxhuni xx, Mikheil Vartanov xx
Çukurova Basketbol: Shavonte Sade Zellous xx 11, Temit?pe Titilola Oluwatobil?ba Fagbenle xxx 18, Tiffany Kiara Hayes xx 12, Kristine Chioma Anigwe x 6, Yvonne Nicole Turner xx 13, Quanitra Hollingsworth x 6, Esra Ural Topuz x 2, Feride Şevval Akalan x 5, Sinem Ataş x 5
Horizont: Adrienne Nicole Webb xx 10, Nany Carvalho xx 9, Palina Kastsiukavets x 2, Anastasiya Verameyenka xx 13, Yuliya Vasilevich x 2, Yanina Inkina x 8, MajaScekic x 4
1. Periyot: 14-28 (Horizont lehine)
Devre: 33-25 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)
3. Periyot: 50-35 (Çukurova Basketbol Yenişehir Belediyesi lehine)
5 faulle çıkanlar: Adrienne Nicole Webb (Horizont)
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