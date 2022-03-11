ÇUKUROVA BASKETBOL AVRUPA'DA GURURUMUZ : 67 - 77

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) çeyrek final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Fransa temsilcisi LDLC Asvel Feminin'i 67-77 yenerek Mersin'deki rövanş öncesi avantaj yakaladı.

Karşılaşmaya Jasmine Thomas, Tiffany Hayes, Temi Fagbenle, Kuanitra Holingsvorth ve Yvonne Turner ile hızlı başlayan ÇBK, ilk çeyreğin bitimine 1.3 dakika kala 9-20 öne geçti. Hızlı oyunu sayesinde skor üretmekte zorlanmayan Çukurova, Fagbenle'nin 8 sayı ürettiği bu periyotu 12-22 üstün tamamladı. İkinci çeyreğin ilk saniyelerinde 5 sayı daha bulan ÇBK, maç içerisindeki en büyük farkı yakalayıp skoru 12-27'ye getirdi. Ev sahibi ekip bu andan itibaren bulduğu sayılarla farkı 4 sayıya kadar düşürse de rakibine çabuk cevap veren Çukurova, soyunma odasına 28-36 galip gitti. İki takımın da karşılıklı isabetler bulduğu üçüncü çeyrekte farkın azalmasına izin vermeyen Mersin temsilcisi, hücum ve savunmada 9 ribaunt topladığı çeyreği 45-55 önde kapatıp maçın son bölümüne moralli girdi. Karşılaşmanın son 10 dakikasında üstünlüğünü koruyan Çukurova Basketbol, rakibini 13 sayı farkla 64-77 mağlup etti. Otoriteler tarafından kupanın favorisi olarak gösterilen turuncu-lacivertliler, kendisinden beklendiği gibi rakibini mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.

Mücadelenin en skorer ismi 17 sayı kaydeden Tiffany Hayes olurken, Bonner 16 sayı 8 ribaunt, Fagbenle ise 14 sayı 5 ribauntluk performans sergiledi. Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen de karşılaşmayı Lyon Başkonsolosu Müslüm Aygün ve Asbaşkan Ali Adalıoğlu ile birlikte tribünden takip etti.

SALON: Gymnase Mado Bonnet (Lyon-Fransa) HAKEMLER: Jelena Tomic, Jan Baloun, Amalia Marchis, LDLC ASVEL FEMİNİN: Juste Jocyte 2, Ingrid Tanqueray, Aleksandra Crvendakic 7, Alexia Chartereau 13, Dominique Malonga, Julie Allemand 9, Marine Johannes 5, Marieme Badiane, Cierra Burdick 3, Kayla Alexander 13, Sara Chevaugeon 11, ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın, Shavonte Zellous 2, Sinem Ataş, Kuanitra Holingsvorth 6, Temi Fagbenle 14, Tiffany Hayes 17, Yvonne Turner 6, DeWanna Bonner 16, Kristine Anigwe 2, Esra Ural Topuz, Jasmine Thomas 9, Nika Baric 5, 1'İNCİ PERİYOT: 12-22 İLK YARI: 28-36 3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-55

RÖVANŞ 17 MART'TA