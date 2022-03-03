ÇUKUROVA BASKETBOL AVRUPA'DA BİR ÜST TURA ÇIKTI

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, ilk periyotu 21-20 önde tamamladı. Maçın ikinci periyotunda etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, devreyi de 39-31 önde tamamladı. 3. periyotta da da iyi oyununu sürdüren Çukurova Basketbol, bu bölümü de 65-49'luk üstünlükle geçti. Son periyotta da aradaki farkı açan Çukurova ekibi, maçı 95-66 yenerek, bir üst tura çıktı.



Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Goran Sljicivic xx, Ivana Ivanovic xx, Anastasios Kardaris xx

Çukurova Basketbol: Shavonte Zellous x 7, Sinem Ataş x 5, Qunitra Holligsworth x 7, Temi Fagbenle xxx 21, Tiffany Hayes x 10, Yvonne Turner x 8, Dewanna Bonner x 4, Kristine Anigwe xx 11, Jasmine Thomas xx 15, Nika Baric x 7

BC Prometey: Olga Dubrovina xx 11, Viktoriya Balaban x 8, Ariel Atkinc xx 16, Uliana Datsko x 2, Tetiana Yurkevichus x 6, Joyner Holmes x 8, Kateryna Rymerenko x 3 , Nikolina Babic xx 12

1. periyot: 21-20 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 39-31 (Çukurova Basketbol lehine)

3. periyot: 65-49 (Çukurova Basketbol lehine)