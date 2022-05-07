ÇUKUROVA BASKET FİNALDE

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final serisinin 3'üncü maçında deplasmanda karşılaştığı OGM Ormanspor'u 51-80 ile geçerek seride durumu 3-0 yaptı ve finalde Fenerbahçe Safiport'un rakibi oldu.

Asena Yalçın, Shavonte Zellous, Sinem Ataş, Temi Fagbenle ve DeWanna Bonner 5'i ile başladığı müsabakada ilk sayılarını Fagbenle'nin turnikesi ile bulan Çukurova, 1'inci çeyreği 13-18 önde kapattı. 2'nci periyotla birlikte rakip üzerindeki baskısını artıran ÇBK, hızlı hücumlarla etkili oldu. Periyot ortasında Şevval'in 3 sayılık basketiyle farkı çift hanelere taşıyan Çukurova, soyunma odasına da 20 sayı farkla 22-42 üstün gitti. Göz dolduran performansını 3'üncü çeyrekte de sürdüren, farkı 25'e çıkararak maçın son bölümüne 33-58'lik skorla avantajlı giren turuncu-lacivertliler, müsabakayı 51-80 kazandı. Bu sezon A takımda ilk kez süre alan ve 2 dakika 17 saniye boyunca parkede kalan 18 yaşındaki Elanur Menteş, mücadelenin bitimine 35.4 saniye kala attığı basketle takımına 2 sayılık katkı sağladı.

Bu sonuçla rakibini 3 maçta da mağlup etmeyi başaran Çukurova Basketbol, adını finale yazdırarak Fenerbahçe Safiport'un rakibi oldu. 3 galibiyet elde eden takımın kupaya ulaşacağı final serisinin ilk maçı, 10 Mayıs Salı günü Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma, TİVİBU Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.