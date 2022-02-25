ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ UKRAYNA EKİBİ KARŞISINDA GALİP GELDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Bulgaristan'ın Plovdiv kentindeki Sile Complex'te oynanan maça; Jasmine Thomas, Yvonne Turner, Tiffany Hayes, Temi Fagbenle ve Kuanitra Holingsvorth 5'i ile başlayan ve ilk sayılarını Temi Fagbenle ile bulan temsilcimiz, karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 9-17 üstünlükle geçti. Rakip takımın hücumlarında iyi savunma yapan ve ribauntları toplayan ÇBK, ilk çeyreği 19-28 önde kapattı. İkinci periyottaki hızlı hücumları ve pota altındaki etkili oyunuyla farkı 16 sayıya kadar çıkaran turuncu-lacivertliler, soyunma odasına 34-45 üstünlükle gitti.

Etkili oyununu sürdürdüğü üçüncü çeyreğe 9-0'lık seriyle başlayan ÇBK, Jasmine Thomas'ın süre dolarken bulduğu 3 sayılık isabetiyle de karşılaşmanın son bölümüne 45-60 galip girdi. Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen'in de tribünden takip ettiği karşılaşmanın tüm bölümlerinde üstün bir oyun sergileyen Çukurova, rakibini 19 sayı farkla 67-86 yenip, rövanş mücadelesi öncesinde avantaj elde etti.

Öte yandan Çukurova formasıyla ilk kez resmi bir maçta görev alan ve 15 dakika 23 saniye parkede kalan Sloven oyun kurucu Nika Baric, 3 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.

RÖVANŞ 2 MART'TA

Çukurova Basketbol, rakibini 2 Mart Çarşamba günü Mersin'deki rövanş mücadelesinde konuk edecek. Servet Tazegül Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve YouTube/FIBA üzerinden naklen yayınlanacak.

LİG MESAİSİ

Yarın yurda dönecek olan Mersin ekibi, 26 Şubat Cumartesi günü ise Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Servet Tazegül'de, Antalya 07 Basketbol'u ağırlayacak. Tribünlere girişlerin ücretsiz olduğu bu karşılaşma 18.00'de başlayıp, YouTube/TBFTV'den izlenebilecek.