ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ AZİZ AKKAYA İLE ANLAŞTI

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesinde, Olcay Orak’ın istifası ile boşalan başantrenörlük görevine, 2004-2005 sezonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Aziz Akkaya’nın getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinde tesislere gelen Başantrenör Aziz Akkaya, basketbolcularla tanışıp sohbet etti. Daha sonra takımının başındaki ilk antrenmanına çıkan Akkaya, ekibini FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 32 turunun ilk ayağında çarşamba günü İspanya deplasmanında oynanacak olan Lointek Gernika karşılaşmasına hazırlamaya başladı.

Taktik ağırlıklı çalışmanın yapıldığı idman sonunda müsabakaya ilişkin görüşlerini dile getiren Akkaya, "Bu maçların telafisi yok. 80 dakika olarak düşünüp buna göre hazırlanmak lazım. Bizim skorda bir problemimiz yok. Mümkün olduğu kadar müdafaa yapmamız lazım. İspanyol takımları da genelde çok sert müdafaa yapıyorlar. Onları mümkün olduğu kadar 60 sayının altında tutmamız ve o skorun üstüne çıkmamız lazım" dedi.

Daha önce Beşiktaş, BOTAŞ, Edirnespor ve Elazığ İl Özel İdarespor’u çalıştıran tecrübeli hoca, 2004-2005 sezonunda Beşiktaş ile lig şampiyonluğu yaşamış, 2006 yılında da Cumhurbaşkanlığı Kupasını kaldıran siyah-beyazlı ekibin başında yer almıştı.