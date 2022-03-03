ÇBK MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ ADIM ADIM AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUNA İLERLİYOR

Bulgaristan'da oynadığı turun ilk maçında rakibini 67-86’lık skorla mağlup eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynadığı rövanş maçını da farkla kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası’nda son 4 takım arasına kalan turuncu-lacivertliler, FIBA Kadınlar Euroleague’den gelen 4 takımla birlikte yarı final mücadelesi verecek. Seyircisinin önünde oynadığı maçta BC Prometey karşısında üstün bir oyun sergileyen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösterdi.

“Muhteşem oyun ve Mersinlilerin büyük desteği”

Maçlarda takımı yalnız bırakmayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de maç sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Avrupa şampiyonluğu yolunda emin adımlarla... Muhteşem oyun ve Mersinlilerin büyük desteği ile FIBA Avrupa Kupası'nda, Ukrayna temsilcisi BC Prometey'yi turun ikinci maçında 95-66'lık skorla yenen ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımımız adını üst tura yazdırdı. Tebrikler takım.” ifadelerini kullandı.