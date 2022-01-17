ÇBK BAŞANTRENÖRÜ AZİZ AKKAYA: "AVANTAJLI BİR SKOR ALMAK İSTİYORUZ"

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Aziz Akkaya, Flammes Carolo maçıyla ilgili olarak, "Rakibimiz uzunları fazla olan, tecrübeli bir takım ancak bizim onları yenecek gücümüz var. Turu getirecek, avantajlı bir skor almak istiyoruz" dedi.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 16 turunun ilk ayağında deplasmanda oynanacak Flammes Carolo maçı için yarın Fransa'ya gidecek olan Çukurova Basketbol'da teknik ekip ve basketbolcular, tesislerdeki toplantıda bir araya geldi. Rakibin maç görüntülerinin izlendiği toplantı sonrası Başantrenör Aziz Akkaya nezaretinde antrenmana çıkan turuncu-lacivertliler, taktik ağırlıklı idmanda Carolo maçının provasını yaptı.

"KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Zor bir deplasmana çıkacaklarını kaydeden Başantrenör Aziz Akkaya, "Son 3 maçımıza baktığınız zaman, çok sert maçlar oynayamadık. Bir de Covid sürecinden geçtiğimiz için takımımız yorgun. İlk maç bizim için çok önemli. Turu getirecek, avantajlı bir skor almak istiyoruz. Mersin'e döndükten hemen sonra, Cumartesi günü rövanş maçına çıkacağız. Yoğun bir program var. Geniş bir kadroyuz. Tüm oyuncularımızdan faydalanmaya çalışacağız. Rakibimiz uzunları fazla olan, tecrübeli bir takım ancak bizim onları yenecek gücümüz var. Biz kupayı kazanmak istiyoruz. Herkes bunun farkında. İyi çalıştığımız düşünüyorum. Bu süreçte fazla antrenman yapamadık ama bu açığı bu sırada kapatmaya çalışacağız" diye konuştu.