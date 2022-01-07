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BÜYÜKŞEHİR MSK ERKEK BASKETBOL TAKIMINDA MORALLER YERİNDE

Bazı oyuncuların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle karantina sürecinde olan Mersin Büyükşehir Belediyesi MSK Erkek Basketbol Takımı, yeni testlerin negatif çıkması üzerine antrenmanlarına başladı.

SPOR 07.01.2022, 10:30
BÜYÜKŞEHİR MSK ERKEK BASKETBOL TAKIMINDA MORALLER YERİNDE

Bazı oyuncuların Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle karantina sürecinde olan Mersin Büyükşehir Belediyesi MSK Erkek Basketbol Takımı, yeni testlerin negatif çıkması üzerine antrenmanlarına başladı. Kendi evinde Akhisar Belediye Basketbol Takımı ile karşılaşacak olan MSK Erkek Basketbol ekibi, galibiyeti hedefliyor.

Karantina sürecinde oldukları için geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilecek karşılaşmaları ertelenen MSK Erkek Basketbol Takımı, 8 gün içerisinde 3 farklı karşılaşmada ter dökecek. İlk olarak 15’inci hafta mücadeleleri kapsamında 9 Ocak’ta saat 17.30’da Mersin Edip Buran Spor Salonu’nda Akhisar Belediye Basketbol Takımı ile karşılaşacak olan MSK Erkek Basketbol Takımı, 12 Ocak’ta saat 14.00’te 13’üncü hafta mücadeleleri kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’u evinde konuk edecek.

17 Ocak’ta ise 14’ncü hafta mücadeleleri kapsamında İzmir Altındağ Atatürk Spor Kompleksi’nde saat 17.00’de Bornova Belediyesi Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek olan MSK Erkek Basketbol Takımı, arka arkaya gerçekleştireceği mücadelelerde galibiyet arayacak.

MSK Erkek Basketbol Takımı Baş Antrenörü Hikmet Şahin Ateşdağlı, 7 oyuncularının koronavirüse yakalandığını ve bu nedenle de bir haftadan fazla eksik antrenmanlarının olduğunu ifade ederek, Atakan Erdek’in dışında tüm oyuncular ile antrenmanlara yeniden başladıklarını belirtti. Ateşdağlı, “Şimdi tam takıma yakın bir antrenman yapıyoruz. Samsun maçından sonra yakaladığımız ivmeyi bir hafta içerisinde oynayacağımız üç maç ile tekrar yukarıya taşımak istiyoruz” dedi.

Peş peşe oynanacak 3 maça yoğun bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Ateşdağlı, “Play Off’ta da üç günde bir maç oynayacağız. Takımı motive etmemiz gerekiyor. Bu üç maçın ikisini evde oynayacak olmamız çok büyük bir avantaj. Özellikle Akhisar ve Kocaeli maçları pazar ve çarşamba günleri iç sahada oynanacak. Burada muhteşem seyircimizin desteği çok önemli. Onların desteği ve bize itici güç olmaları ile beraber bu kondisyon açığını ortadan kaldıracağız diye düşünüyorum. Tüm çalışmalarımız bu yönde. İnşallah bunun meyvelerini de sahada kazanarak alırız” ifadelerini kullandı.
Ateşdağlı, Ali Tuncer’in transferiyle ilgili de açıklamalarda bulunarak, “Uzun oyuncu rotasyondaki eksiğimizi ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Rotasyonumuzu genişletmemiz gerekiyordu. Ali, bu ligi bilen daha önce oynamış sert bir oyuncu. O sertliği bize katacağını düşünüyoruz, özellikle antrenman kalitesi anlamında. İnşallah bu da bizim faydalı bir şekilde yukarıya taşınmamıza yardımcı olacaktır” diye konuştu.

Son haftalarda elde ettikleri galibiyette büyük bir pay sahibi olan Mersinli basketbol severler ve MSK seyircisi ile alakalı da düşüncelerini dile getiren Ateşdağlı, “Muhteşem bir taraftar var. Seyircimizin bize olan desteğini, oynadığımız maçları kazanarak, güzel basketbol oynayarak, onlara güzel basketbol seyrettirerek bunu hep beraber bir bütün olarak yukarıya taşımamız gerekiyor. Mersin zaten basketbolu bilen bir şehir, Mersin seyircisi basketbolu bilen bir seyirci. Keyif aldıkça daha ateşli bir şekilde sahada bizimle birlikte oluyorlar. Bu da bizi daha çok ateşliyor. Hep beraber daha yukarıya doğru hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.

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