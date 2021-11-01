BÜYÜKŞEHİR GSK TAKIMLARI GALİBİYETLERİ İLE SEVİNDİRİYOR

Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Basketbol Takımı, Turgutlu Belediye Spor’u 56-38 yenerek, ligin ilk dört haftasındaki galibiyet serisini sürdürdü. GSK Kadın Hentbol Takımı da Beta Transformatör Adasokağı Spor Kulübü’nü 24-23 mağlup etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) takımları farklı branşlarda verdiği mücadeleyi galibiyetlerle sürdürüyor. Turgutlu Belediye Spor’u ağırlayan GSK Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, GSK Kadın Hentbol Takımı da Beta Transformatör Adasokağı Spor Kulübü’nü yenerek hanesine yeni bir galibiyet ekledi.

GSK Kadın Basketbol Takımı, Turgutlu’yu 56-38’lik skorla yendi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 4’üncü hafta mücadelesinde Turgutlu Belediye Spor’u konuk eden Büyükşehir GSK Kadın Basketbol Takımı, rakibini 56-38’lik skorla yendi. Mersin Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan maçta tüm periyotları önde kapatan GSK Kadın Basketbol Ekibi, kendi evinde aldığı bu galibiyet ile ligin ilk dört haftasındaki galibiyet serisini sürdürdü.

GSK Kadın Hentbol Ekibi, Mut’tan galibiyetle döndü

GSK Kadın Hentbol Takımı, ligin 4’üncü haftasında Mut Kapalı Spor Salonu’nda misafir ettiği Beta Transformatör Adasokağı Spor Kulübü karşısında 24-23 galip geldi. Kent genelinde sporun yaygınlaştırılması amacı ile Mut’ta oynanan karşılaşmada, GSK Kadın Hentbol Ekibi, tüm karşılaşma boyunca sürdürdüğü baskın ve üstün oyun ile hentbol severlerin seyir zevki yüksek bir maç izlemesini sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Genel Koordinatörü Suat Özdal, GSK Kadın Hentbol Takımı’nın güzel bir mücadele sergilediğini ifade ederek, “Buradaki Mutlu insanları da mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Ali Rıza Yeşil, maçın kendileri için zor olduğunu ifade ederek, “Beta Transformatör Adasokağı Spor Kulübü ile gerçekleştirdiğimiz karşılaşma bizim için önemliydi. Derbi maç diyebiliriz. Kazandık. Herkesi tebrik ediyorum” diye konuştu.