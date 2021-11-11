BÜYÜKŞEHİR GSK KADIN HENTBOL TAKIMI ELAZIĞ’DAN MUTLU DÖNDÜ
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Kadın Hentbol Takımı, misafiri olduğu Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü’nü 22-20’lik skorla yenerek Mersin’e mutlu döndü.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Kadın Hentbol Takımı, misafiri olduğu Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü’nü 22-20’lik skorla yenerek Mersin’e mutlu döndü.
Ligin 5’inci haftasında Elazığ Yakup Kılıç Spor Salonu’nda gerçekleştirilen karşılaşmayı Ali Said Salman ve Ali Serdar Çoban yönetti. Ligin 6’ncı sırasındaki ev sahibi takım Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü maçın ilk devresini 9-8’lik bir skorla alırken, ligde liderliğini sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı maç sonunda galip gelen taraf oldu.
Orta oyun kurucu Burcu Özdemir, sağ kanat oyuncusu Hatice Güler ve takımın Kamerunlu sağ oyun kurucusu Jacquy Yanick Baniomo, attıkları 5’er gol ile takımı galibiyete taşıyan isimler oldu.
Büyükşehir GSK Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Ali Rıza Yeşil, galibiyetin kendileri için oldukça değerli olduğunu ifade ederek, galibiyet serisini gelecek maçlarda sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi.
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