BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN OKÇULUK KURSİYERİ MERSİN İL BİRİNCİSİ OLDU

Kursiyerlerden Zeynep Rana Doğan ise aynı yarışmada dördüncülük elde etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, spor alanındaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Farklı yaş gruplarından Mersinlilerin katıldığı kurslarda eğitim alan kursiyerler, Mersin genelinde düzenlenen spor müsabakalarında önemli dereceler alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesinin düzenlediği Okçuluk Kursuna katılan genç sporcular, il düzeyinde önemli başarılara imza attılar.



Kursiyer Daşcı il birincisi oldu

Kursiyerlerden Hayrunisa Daşçı, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Okullar Arası Okçuluk İl Müsabakasında ‘genç bayanlar’ kategorisinde Mersin il birincisi olurken, Zeynep Rana Doğan da dördüncü oldu.

Yarışmada il birincisi olan Daşçı, 2 yıl önce Büyükşehir Belediyesinin Okçuluk Kursunda eğitim almaya başladığını ifade ederek, “Ben aslında klasik yay ile mücadele edecektim; hocalarımın yönlendirmesi doğrultusunda makaralıya geçmeye karar verdim. 2 gün içerisinde makaralıya geçtik. Yoğun çalışma temposu ile şampiyonluğu aldık” dedi.



“Ne kadar çok çocuğa spor yaptırabilirsek o kadar çok geleceğe yatırım yapmış oluruz”

Hayrunisa Daşçı ve Zeynep Rana Doğan’ın antrenörlüğünü yapan Alper Coşar da pandemi koşulları dolayısıyla çalışmalara ara verdiklerini belirterek, “Sağlıklı günlerimiz geri geldiği için antrenmanlarımız arttı. Kayıtlarımız her geçen gün daha da artıyor” diye konuştu.

Coşar, yeni kayıt yaptıranlara salı ve çarşamba günleri, profesyonel alana yükselebilecek katılımcılara ise cuma ve cumartesi günleri kurs verdiklerini kaydetti. Kursiyerlere okçuluğun temel eğitimini kazandırmanın asıl amaçları olduğunu ifade eden Coşar, “Ne kadar çok çocuğa ulaşabilirsek, ne kadar çok çocuğa spor yaptırabilirsek o kadar çok geleceğe yatırım yapmış oluruz. Aralarından yetenekli olan sporcuları seçiyoruz. Yetenekli sporcularımızla il geneli ve Türkiye şampiyonalarına katılıyoruz” dedi.

Okçuluk sporuna ilgi duyan her yaştan Mersinlinin katılabileceği kursa başvurular Macit Özcan Spor Kompleksinde bulunan Kurs Kayıt Merkezinden yapılıyor.