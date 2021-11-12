BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERKEK BASKETBOL TAKIMI YENİ MAÇLARA SIKI HAZIRLANIYOR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, son haftalarda yoğun olarak karşılaşılan oyuncu sakatlanmaları nedeniyle alınan mağlubiyetleri ilerleyen haftalarda galibiyete dönüştürmeye hazırlanıyor. Başantrenör Hikmet Şahin Ateşdağlı, “Önümüzdeki 2 hafta sonra tam kadro ile bunlara göre daha kolay maçlar oynayacağımız bir periyoda gireceğiz. Enerjimiz, mücadelemiz, savaşma gücümüz üst düzeyde” dedi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımının son haftalardaki oyuncu sakatlanmaları nedeniyle son maçlarda aldığı mağlubiyetlere ligin 6’ncı haftasında bir yenisi eklenmişti. İdmanlarına aralıksız devam eden takım, ilerleyen haftalarda tam kadro sahada fırtına gibi esmeye hazırlanıyor.

“Oyuncuların 2’si kupa başlangıcında sakatlandı”

MSK Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Hikmet Şahin Ateşdağlı, çok sert ve kuvvetli bir ligde mücadele ettiklerini vurguladı. Karşılaştıkları takımların büyük çoğunluğunun daha önce Süper Lig ve Avrupa Kupasında mücadele ettiğini belirten Ateşdağlı, son haftalarda takım oyuncularının çok yoğun bir şekilde sakatlanmalar yaşadığına dikkat çekti. Son haftalarda yaşanan şanssızlıklara rağmen çok kuvvetli ve dinamik bir takım olduklarını vurgulayan Ateşdağlı, “Oyuncuların 2’si kupa başlangıcında sakatlandı. Onlardan faydalanamadık. Onlar tam dönme aşamasındayken, takımımızın oyun kurucu konumundaki genç oyuncusu Atakan’ın elinde bir stres kırığı oluştu. 3-4 haftadır ondan yararlanamıyoruz. Bu ligde 2 yabancı oyuncu oynatabiliyorsunuz. Kısa yabancı oyuncumuzun bileğinde bir problem yaşandığı için Konya maçını da saymıyorum” diye konuştu.

“Enerjimiz, mücadelemiz, savaşma gücümüz üst düzeyde”

Son maçlarda yaşanan mağlubiyetlere rağmen yüksek bir enerjiye sahip olduklarını vurgulayan Ateşdağlı, şunları söyledi:

“4 maçtır yabancısız oynuyoruz ve iyi takımlara karşı oynuyoruz. Ondan dolayı bir ivme kaybettik. Kötü oynayarak kaybetmedik, iyi oynadık. Oyun kurucu pozisyonu çok önemli bir şey basketbolda. O kırılma anlarında o pozisyondaki eksikliğimizi hissediyoruz. Ama enerjimiz, mücadelemiz, savaşma gücümüz gayet üst düzeyde. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Önümüzdeki 2 hafta sonra tam kadro ile bunlara göre daha kolay maçlar oynayacağımız bir periyoda gireceğiz. Orada da biz ivme kazanırken, orada ivme kazanan takımlar birbirleriyle oynamaya başlayacaklar. Ligin dengeleneceğini düşünüyorum, çünkü öyle çok büyük bir kopma yok.”

“Çalışmalara devam edince taraftarla birlikte biz o maçları kazanacağız”

Takımın oyun kurucularından Sezgin Eriş de sezona iyi başladıklarını hatırlatarak, son iki maçta şanssızlığa uğradıklarını belirtti. Eriş, “Takım son iki maçta çok iyi bir mücadele verdi fakat kazanamadık. Bu, diğer haftalarda kazanamayacağımız anlamına gelmiyor. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Taraftarla birlikte biz o maçları kazanacağız. Taraftarları da bekliyoruz, çünkü biz beraber kuvvetli oluruz” dedi.

“Gümbür gümbür devam ediyoruz”

İdmanları sürdürdüklerini belirten takımın oyun kurucularından Barış Çağan Özkan ise motivasyonlarının yüksek olduğunu söyleyerek, “Gümgür gümbür devam ediyoruz. Sonuçta uzun bir maraton. Mutlu sona ulaşmak için temeller oluşturmaya çalışıyoruz. Bu esnada ara sıra kazalar yaşayabiliyoruz ama işin sonunda mutlu olan tarafın biz olacağımızı düşünüyorum. Biz saha içi ve saha dışında takım arkadaşlarımızla gerekli bağları kuruyoruz. Birbirimizi sürekli yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Ligin son maçında galip gelerek üst maça çıkmış takım olacağız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.