BOCCE 1. VE 2. LİG VOLO MÜSABAKALARI SONA ERDİ

Türkiye Bocce Bowlig Dart Federasyonu 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan ve 5-8 Mayıs tarihleri arasında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bocce Spor Tesisinde düzenlenen "Birinci ve İkinci Bocce Ligi 2. Etap (VOLO) Müsabakaları" sona erdi.

Türkiye geneli 36 takımdan 200 sporcunun katılım sağladığı müsabakaların sonunda; 1.Lig'de Hasanağa Toki S. K. birinci, AFAD G.S.K. ikinci, Toroslar Belediyesi S.K. üçüncü olurken, 2.Lig'de ise Bingöl Belediye Yaşam S.K. birinci, Ankara Büyükşehir Belediyesi S.K. ikinci, 1299 Toroslar Anadolu S.K. üçüncü ve Çorum Belediyesi G.S.K. üçüncü olma başarısı gösterdi.

Müsabakalarda başarı sağlayan takımlara ödülleri, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Vedat Yüksel ve Toroslar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özdemir tarafından takdim edildi.