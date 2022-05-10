BOCCE 1. VE 2. LİG VOLO MÜSABAKALARI SONA ERDİ
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Birinci ve İkinci Bocce Ligi, 2. Etap Volo müsabakaları sona erdi.
Türkiye Bocce Bowlig Dart Federasyonu 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan ve 5-8 Mayıs tarihleri arasında Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bocce Spor Tesisinde düzenlenen "Birinci ve İkinci Bocce Ligi 2. Etap (VOLO) Müsabakaları" sona erdi.
Türkiye geneli 36 takımdan 200 sporcunun katılım sağladığı müsabakaların sonunda; 1.Lig'de Hasanağa Toki S. K. birinci, AFAD G.S.K. ikinci, Toroslar Belediyesi S.K. üçüncü olurken, 2.Lig'de ise Bingöl Belediye Yaşam S.K. birinci, Ankara Büyükşehir Belediyesi S.K. ikinci, 1299 Toroslar Anadolu S.K. üçüncü ve Çorum Belediyesi G.S.K. üçüncü olma başarısı gösterdi.
Müsabakalarda başarı sağlayan takımlara ödülleri, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Vedat Yüksel ve Toroslar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Özdemir tarafından takdim edildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|35
|86
|2. Liverpool
|35
|83
|3. Chelsea
|35
|67
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|35
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Crystal Palace
|35
|44
|11. Aston Villa
|34
|43
|12. Brentford
|36
|43
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Leicester City
|34
|42
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|34
|35
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|35
|34
|19. Watford
|35
|22
|20. Norwich City
|35
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|81
|2. Barcelona
|35
|69
|3. Sevilla
|35
|65
|4. Atletico Madrid
|35
|64
|5. Real Betis
|35
|58
|6. Real Sociedad
|35
|56
|7. Villarreal
|35
|53
|8. Athletic Bilbao
|35
|52
|9. Osasuna
|35
|46
|10. Valencia
|35
|44
|11. Celta Vigo
|35
|43
|12. Rayo Vallecano
|35
|42
|13. Espanyol
|35
|40
|14. Elche
|35
|39
|15. Getafe
|35
|37
|16. Cadiz
|35
|35
|17. Granada
|35
|34
|18. Mallorca
|35
|32
|19. Levante
|35
|29
|20. Deportivo Alaves
|35
|28