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BEŞİKTAŞ'TAN FLAŞ WEGHORST AÇIKLAMASI

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni transferlerden Saiss'in çok faydalı olduğuna dikkat çeken Kazancı, golcü oyuncu Weghorst'un mukavelesinde de 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunduğunu ifade etti.

SPOR 14.07.2022, 09:37 14.07.2022, 09:43
BEŞİKTAŞ'TAN FLAŞ WEGHORST AÇIKLAMASI
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Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Avusturya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni transferlerden Saiss'in çok faydalı olduğuna dikkat çeken Kazancı, golcü oyuncu Weghorst'un mukavelesinde de 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunduğunu ifade etti.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, takımın kamp yaptığı Avusturya'da düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı. Güzel bir kamp dönemi geçtiğini belirten Kazancı, "14 oyuncumuzun sözleşmesi bitiyor diye hepsiyle yollarımızı ayırmak durumunda olmadığımızı söylemiştik. Atiba kaldı, 14 oyuncunun yerine 14 oyuncu almayacağımızı da söylemiştik. Şu ana kadar ana çatıyı kurmuş durumdayız. Şu anda 12 tane yabancı oyuncumuz var. Eklemeler olabilir. Bir Türk stoper arayışımız var. Torino, Rıdvan Yılmaz'a teklifte bulunmuştu ancak son dönemde gelen yeni bir teklif yok. Rıdvan da Ersin de bu ailenin evlatları. Rıdvan şu anda burada. Sanki biz transfere engel olmuşuz gibi konuşuluyor ancak Frankfurt bir oyuncu satıp Rıdvan'ı almak istiyordu. İstedikleri oyuncuyu satamadıkları için transfer şimdilik sekteye uğradı. Her futbolcunun hayali var ancak Ersin'in de Rıdvan'ın da kulübü zarara uğratıp gitmek gibi bir kafa yapısı yok. Biz elimizden geldiğince onlara yardımcı oluyoruz. Şu anda ne Rıdvan ile ne de Ersin ile bir sorunumuz yok. Ersin'e şu an için gelen bir teklif yok. Eğer olursa ona da Rıdvan gibi destek oluruz. Hem Emirhan Topçu hem de Emrecan Uzunhan'ı kadromuza katmak istiyoruz. Umarım ikisini de kadroya katabiliriz. İki transfer de belli bir noktaya gelmiş durumda" dedi.
Kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı hakkında ise Kazancı, "Serdar Saatçı konusunda hocanın bir disiplin kararı oldu maç içinde. Disiplin talimatnamemiz var, değerlerimiz var. Serdar bizim kardeşimiz, evladımız ancak bir hata yaptı. Beşiktaş'ın değerleri var, yaptığı hareketler bize uygun gelmedi. Dün yaşananlar gördüğünüzden ibaret. Bundan sonrası artık İstanbul'da görüşülür. Yapıcı bir çözüm ararız" ifadelerini kullandı.
"Weghorst'un opsiyonu 10 milyon Euro"
Golcü oyuncu Weghorst'un bonservisi için 10 milyon Euro opsiyon olduğunu söyleyen Kazancı, "Romain Saiss tutkuyla yaşayan bir oyuncu. Maddi anlamda çok daha iyi anlamda teklifler olmasına rağmen Beşiktaş'ı tercih etti. 4 tane kaptanımız var. Josef, Necip, Atiba ve Ghezzal takım kaptanlarımız. Belli bir dakikadan sonra Rıdvan taktı. Kaptanlıkla alakalı hoca ve oyuncular arasında verilen kararlar var. Fassnacht ve Tayfur listemizde olan oyuncu. Her iki oyuncu ile alakalı görüşmelerimiz var. 2 yabancı hakkımız lazım olursa kullanacağız. Hazırlık maçlarını görelim. İmza aşamasına geldiğimiz oyuncular var. Çalışmalarımızı başkanımızla paylaşarak bir noktaya getirdik. Yarın maç olsa 21 kişilik kadromuz dolar. O yüzden şu ana kadar hiçbir rahatsızlığımız yok. İyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Sistem ve taktikle ilgili yorumlar yapılıyor. Hoca son derece planlı bir şekilde bu işi götürüyor. Çok değerli Beşiktaşlılar müsterih olsun, burada herkes ne yaptığını biliyor. Biz son derece umutluyuz" açıklamasını yaptı.

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