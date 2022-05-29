BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ 2.777 OY İLE YENİDEN SEÇİLDİ

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi. Çebi 2 bin 777, Fuat Çimen de bin 190 oy aldı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. Saat 11.00’de başlayan oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi oyunu 4. sandıkta, başkan adayı Fuat Çimen de oyunu 5. sandıkta kullandı. 15 bin 512 üyenin oy verme hakkı olduğu seçime 4 bin 529 üye katılım gösterdi.

Oylama sonucunda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi tekrar başkan seçildi. Oy sayımı sonucunda mevcut başkan Ahmet Nur Çebi 2 bin 777, Fuat Çimen ise bin 190 oy aldı. Kullanılan 4 bin 423 oyda, 3 bin 965 geçerli, 397 boş ve 59 geçersiz oy çıktı.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin yönetim kurulu listesi şöyle:

Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan

Beşiktaş'ta Kurullar da belirlendi ;

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda seçme ve sicil kurulu başkanlığını Şahabettin Önkol, denetleme kurulu başkanlığını Gökhan Tiryaki ve disiplin kurulu başkanlığını ise Ahmet Akpınar kazandı.

Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapıldı. Oylama sonucunda siyah-beyazlı kulübün kurul başkanları da belli oldu. Seçimlerde, seçme ve sicil kurulu başkanlığına Şahabettin Önkol, denetleme kurulu başkanlığında Gökhan Tiryaki ve disiplin kurulu başkanlığına ise Ahmet Akpınar seçildi.

Çebi: “İşimiz zor, yolumuz uzun”

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilmesinin ardından tüm Beşiktaşlıları birlik ve beraberliğe davet ederken, işlerinin zor, yollarının uzun olduğunu söyledi.

Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleşen Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi, kesin sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelerek bir konuşma yaptı. Kendisi adına çok yorucu ama keyifli bir gün olduğunu söyleyen Çebi, “Buraya gelip bize oylarını veren, oy kullanan, rakip kardeşim Fuat Bey'e oy atan bütün genel kurul üyelerine, kurullara aday olan, mücadele eden, hizmet etmek için biz varız diyen bütün arkadaşlarıma, her şeyi Beşiktaş için yaptıklarını bildiğim için canı gönülden teşekkür ediyorum. Özellikle bir önceki dönemde benimle beraber çalışan yol arkadaşlarıma bana verdikleri destek ve de hizmetleri için teşekkür ediyorum. Onlarla yol yürümeye devam edeceğim. Onlar benim ilk yol arkadaşlarım. Onların kıymetini ben çok iyi biliyorum. Sizlerin de bildiğine inanıyorum. Beşiktaş’a hizmetlerinde eksik kalmış olanlar olabilir, hata yapmış olabilirler ama bütün camia bilmelidir ki Beşiktaş’a hizmet etmiş olan herkesin Beşiktaş için yapmış olduğunu biliyorum. Seçim sonuçları bir değerlendirme gerektirir, kazanan için de kaybeden için de. Seçime aday olmayıp dışarıdan seyredenler için de. Herkes bunu değerlendirecektir. Ben de değerlendireceğim. Şunu söylüyorum ki Beşiktaş’a bu kadar az aday çıkmamalıydı. Beşiktaş’a çok kişi hizmet edebilir, lütfen adaylıklarını koysunlar. 17, 18 bin tane oy kullanacak arkadaşımızın 4, 5 bin tane olması durumu var. Buraya gelmeyenlerin iyi düşünmeleri gereken bir şey. Bu 18 bin kişinin 5 bini buradaysa 13 bini neredeydi. Artık birlik ve beraberlik ihtiyacı duyduğumuz bu süreçte gelemeyen arkadaşlarımızı kenetlenmeye, bizlerle olmaya davet ediyorum. Bundan sonrası birlik ve beraberlik olsun. Bundan sonra birbirimize sarılalım, destek olalım ve Beşiktaş’ın gerçekten hak ettiği yerlere uçuralım, kara kartalın en yüksek yerde uçması için gereken mücadeleyi verelim. Hayırlısı olsun. İşimiz zor, yolumuz uzun” dedi.