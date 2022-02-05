BAŞKAN ÖZYİĞİT : '' İDMAN YURDU'NUN ŞAMPİYONLUĞUNA İNANIYORUM ''

İçel İdman Yurdu Kulüp Başkanı Metin Saltık ve kulüp yöneticileri Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’i ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Özyiğit, “ İçel İdman Yurdu takımımızın başarısı için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kentimizin takımına inanıyoruz.” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, TFF 3. Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Mersin temsilcisi İçel İdman Yurdu’nun yönetimiyle bir araya geldi. Ziyarette Kulüp Başkanı Metin Saltık ve kulüp yöneticileriyle görüş alışverişinde bulunan Başkan Özyiğit, Mersinlilerin taraftar desteği ile birlikte İçel İdman Yurdu’nun şampiyonluğa oluşacağına inandıklarını söyledi.

İçel İdman Yurdu Başkanı Metin Saltık ise Başkan Abdullah Özyiğit’in her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.