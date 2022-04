BAŞKAN İLK: "İNANDIK, BAŞARACAĞIZ"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ikinci yarısına 21 puanla 15’inci sırada başlayan Tarsus İdman Yurdu, Ali İlk’in başkanlığa gelmesinin ardından 1 beraberlik ve seri olarak 7 maçta galip gelerek ligde ilk beşe girdi. 7’de 7 yaparak hedefine emin adımlarla yürüyen Tarsus İdman Yurdu’nda şampiyonluk şarkıları söylenmeye başladı.

"İnandık, başaracağız" diyen Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Ali İlk, "Futbolcu kardeşlerimize, teknik ekibimize ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Her maçımızı final havasında oynuyoruz. Camia olarak inandık, şampiyon olacağımıza inanıyoruz" dedi.

İlk, "Göreve geldiğimiz günden bugüne 8 maçımızda 22 puan alarak, zoru başardık. Çünkü Tarsus İdman Yurdu camiası olarak inandık. Bu inancımızın karşılığını alacağız. Bir önceki Başkanımız Harun Şahin Kırbıyık’a ve bize her konuda destek olan Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan’a teşekkür ederim. Kent olarak kenetlendik. Şampiyonluk şarkıları söyleyeme başladık. Şu an ilk beşe girip Play-Off şansını yakaladık. Geri kalan maçlarımızı da kazanarak Play-Off’a kalacağız. Bu kentin hasret kaldığı başarıyı hep birlikte yakalayacağız" şeklinde konuştu.

Teknik heyeti Tarsuslu gençlerden oluşturduklarını ifade eden İlk, bu ekiple tarihe geçeceklerini söyledi.