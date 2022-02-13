BARIC İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin kadrosuna kattığı Sloven oyun kurucu Nika Baric, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. Yıldız oyuncu, ÇBK ile kariyerine bir de EuroCup şampiyonluğu eklemek istediğini belirterek, "Umarım hep birlikte bu yolda başarılı olacağız" dedi.

Dün Slovenya'dan İstanbul'a, oradan da Adana'ya gelen Baric, akşam saatlerinde Mersin'e ayak bastı. Bugün sabah tesislere gelerek takımdaki diğer oyuncularla tanışan Baric, turuncu-lacivertlilerle ilk çalışmasını yaptı.

Hedefleri olan bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Baric, "Daha önce 3 kez EuroLeague kazandım ama hiç EuroCup kazanmamıştım. O nedenle daha önce kazanmadığım bir kupa olduğu için çok istediğim bir hedef oldu. Ayrıca Çukurova organizasyonundaki herkese çok teşekkür ederim. Beni çok iyi karşıladılar ve herkes yardımcı oluyor. Umarım hep birlikte bu yolda başarılı olacağız" diye konuştu.