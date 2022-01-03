AYLA ÇİFÇİ RİTMİK CİMNASTİK ETKİNLİĞİ İLE ANILDI

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye Cimnastik Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ayla Çifçi, Cimnastik Salonunda düzenlenen bir Ritmik Cimnastik etkinliği ile anıldı.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Uluslar arası Zirve Spor Kulübü tarafından Olimpik Cimnastik Salonu’nda gerçekleştirilen “Ritmik Cimnastik Etkinliğine” Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Yenişehir İlçe Müdürü Halit Akkabak, ASKF başkanı Mithat Ertaş, Uluslar arası Zirve Spor Kulübü yönetim kurulu başkanı Murat Gözen, Merhume Ayla Çifçi’nin ablası Leyla hanım ile yaklaşık 500 sporcu ve veli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış seremonisiyle başlayan etkinlikte, Uluslar arası Zirve Spor Kulübü yönetim kurulu başkanı Murat Gözen desteklerinden dolayı Mersin Gençlik ve Spor il Müdürü Ökkeş Demir ve ASKF başkanı Mithat Ertaş’a teşekkür plaketi takdim ederken, Mersin Gençlik ve Spor il Müdürü Ökkeş Demir ise geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye Cimnastik Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ayla Çifçi’nin “Cimnastik Branşına ve Türk sporuna vermiş olduğunuz katkıların anısına Sevgili Ayla Çifçi’yi saygı ve rahmetle anıyoruz” yazılı plaketi ablası Leyla hanıma teslim etti. Duygu dolu anların yaşandığı o anlar tribünleri dolduran veliler tarafından ayakta alkışlandı.

Plaket takdiminin ardından Uluslar arası Zirve Spor Kulübü Ritmik Cimnastik Minik ve Yıldız gruplarının gösterileri ile devam eden etkinlikte Ayla Çifçi’nin fotoğrafının önüne sporcu ve antrenörler tarafından çiçek bırakıldı. Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Uluslar arası Zirve Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinlik, yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara ödül takdimi yapılmasıyla sona erdi.