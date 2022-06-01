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ARTİSTİK, RİTMİK, AEROBİK CİMNASTİK 5. AKDENİZ GENÇLER ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) takviminde önemli bir yere sahip olan Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası yarın başlıyor.

SPOR 01.06.2022, 17:31
ARTİSTİK, RİTMİK, AEROBİK CİMNASTİK 5. AKDENİZ GENÇLER ŞAMPİYONASI BAŞLIYOR

Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) takviminde önemli bir yere sahip olan Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonası yarın başlıyor. Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonaya 14 ülkeden 89 sporcu katılacakken, Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek.
Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyona öncesi, Olimpik Cimnastik Salonu'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkan Vekili İsmail Göktekin, yarın Mersin'de büyük bir organizasyonun başlayacağını söyledi. 14 ülkeden 89 sporcunun katılımıyla Artistik, Ritmik, Aerobik Cimnastik 5. Akdeniz Gençler Şampiyonasını yapacaklarını belirten Göktekin, "Salonumuzun organizasyonunda, yapılan hazırlıklar evresinde Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi güzel Mersinimizde hazırlıklarımız tamamlandı. Tesisimiz çok iyi, planlamalar iyi oldu. Burada hem yarışma organizasyonu yapacağız hem^de buraya gelen 14 ülkeye güzel Mersin'imizi tanıtacağız. Tabi yarışmalarda her branşta iddialı olduğumuzu söyleyebilirim. Her branşta finale kalıp, madalya almak için sporcularımız performanslarını gösterecekler" dedi.
Türk cimnastiğinin yükselen bir değer olduğunu kaydeden Göktekin, "Sporcularımızla birlikte yükseliyoruz. Sporcularımızla beraber madalyalara uzanıyoruz. Bu yüzden önemli bir süreç. Bunların hepsi 2024 Paris Olimpiyatları için bizlere ışık tutuyor. Biliyorsunuz Tokyo Olimpiyatlarında bronz madalya aldık ama inşallah Paris'de altın madalya hedefimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Ökkeş Demir: "Mersin spor kenti"
Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ise Mersin'de güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını dile getirdi. Mersin'in spor kenti olduğunu vurgulayan Demir, "Bunu hep söylüyoruz. İşte bu spor kenti bu tür müsabakalarla şehrimizi spor kenti yapacağız. Turizmin yanında spor kenti de olması tabii 2013 Akdeniz Oyunları ile birlikte şehrimizde çok güzel ihtisaslaşmış tesislerimiz var. Bu tesislerimizi de pozitif ayrımcılık olarak kullanıp bu tür aktivitelerle hem şehrimizi hem ülkemizi dünya ülkelerine tanıtmak istiyoruz. Burada federasyon ekibimize ve federasyonumuzun nezdinde bütün federasyon çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Mersin cimnastikte ülkemize hep uğur getiriyor. Geçen Avrupa şampiyonasına ev sahipliği yaptık. Burada Avrupa şampiyonlukları çıkardık. İnşallah burada da Akdeniz şampiyonları çıkartırız. Salonumuz hakikaten çok güzel bir salon. Artık salon olmaktan ziyade bir ihtisasa yönelik bir salona dönüştü. Burada şampiyonlar yetiştiriyoruz. Birçok şampiyonaya ev sahipliği yapıyoruz. Bu şehrimiz için bir kazanımdır. Jimnastik sporun merkezidir. Sporcu olmak isteyen bütün çocuklarımızın mutlaka jimnastik yapması gerekiyor. Bu arada Mersinli hemşehrilerimizi de bu Akdeniz Şampiyonasına davet ediyorum" diye konuştu.
Milli sporcu Atiye Berra Karademir de ilk milli takım yarışmasına çıkacağını belirterek, "İnşallah madalyalarla ve güzel başarılarla bitiririz. Mersin'de gerçekten yarışmak çok güzel. Kendi ülkemiz olduğu için ayrıca rahat oluyoruz. Diğer yarışması arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Milli sporcu Ahmet Burak Ekici, kendilerinden önceki büyük sporcuların Akdeniz şampiyonalarında birincilik elde ettiğinin altını çizerek, "Büyüklerimizin bıraktığı emaneti sürdürüp, şampiyon olmak istiyoruz. Sadece takım olarak değil bireyselde de madalya almak istiyoruz. Herkese başarılar diyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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