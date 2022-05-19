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ANADOLU EFES FİNALDE
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen THY Euroleague Final Four’da Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos’u 77-74'lük skorla mağlup ederek finale yükseldi.
SPOR 19.05.2022, 22:17
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen THY Euroleague Final Four’da Anadolu Efes, Yunan ekibi Olympiakos’u 77-74'lük skorla mağlup ederek finale yükseldi.
Anadolu Efes, THY Euroleague Final Four’da, Yunan ekibi Olympiakos’u 77-74'lük skorla yenerek üst üste 3. kez finale kaldı.
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen THY Euroleague Final-Four’da Anadolu Efes, Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaştı. Parkeden son saniye Vasilije Micic'in 3'lüğü ile 77-74'lük skorla galip ayrılan Efes finale yükseldi. Lacivert-beyazlılar böylece üst üste 3. kez Euroleague’de final heyecanı yaşayacak.
Anadolu Efes ilk olarak 2018-2019 sezonunda finalde mücadele etti. İspanya’nın Vitoria-Gasteiz şehrinin ev sahipliği yaptığı turnuvada Fenerbahçe’yi 92-73 mağlup ederken finale çıkan lacivert-beyazlılar, burada CSKA Moskova’ya 91-83 yenildi ve ikinci oldu.
Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon Almanya’nın Köln kentinde organize edilen Final-Four’da Rus takımı CSKA Moskova’yı 89-86 yenerek finale kaldı. Efes finalde İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşı karşıya geldi ve parkeden 86-81 galip ayrılarak kupayı ilk kez müzesine götürdü.
Salon: Stark
Hakemler: Borys Ryzhyk xx, Olegs Latisevs xx, Gytis Vilius xx
Olympiakos: Walkup x 5, Dorsey xx 11, Larentzakis x, Moustapha Fall xx 7, Kostas Sloukas xx 11, Hassan Martin xx 11, Sasha Vezenkov x 5, Georgios Printezis x 2, Kostas Papanikolaou xx 10, McKissic xx 12
Başantrenör: Georgios Bartzokas
Anadolu Efes: Shane Larkin xxx 21, Rodrigue Beaubois x, Chris Singleton xx 5, Elijah Bryant xxx 16, Adrien Moerman x, Tibor Pleiss xx 8, Vasilije Micic xxx 15, James Anderson x, Bryant Dunston xx 12
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 21-18 (Olympiakos lehine)
Devre: 43-42 (Olympiakos lehine)
3. Periyot: 66-63 (Anadolu Efes lehine)
5 Faulle çıkan: Bryant Dunston, Chris Singleton (Anadolu Efes)
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