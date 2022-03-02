ALTIN YUMRUK PINAR’IN HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Mersin’de yaşayan 17 yaşındaki milli boksör Pınar Özkan, 3. kez Türkiye şampiyonu oldu. Kırsal bölgede yaşayan ve zor şartlarda büyüyen ancak hiçbir zaman pes etmeyen Özkan, nisan ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanmak istiyor. Özkan, "2024’de yapılacak olimpiyatlarda da Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

8 yaşında başladığı boksörlüğe ara vermeden devam eden milli sporcu Pınar Özkan, her geçen gün başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyor. Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesinde annesiyle yaşayan Özkan, zor şartlarda büyümesine rağmen sporla hayata tutundu. Öpöz Altın Yumruk Spor Kulübü’nde çalışmalarını sürdüren Özkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı olmak istiyor. Antrenör Bülent Öpöz liderliğinde haftanın 7 günü antrenman yapan Özkan, 2024 olimpiyatlarına da gitmek istiyor.

Çalışmalarıyla ilgili İHA muhabirine konuşan Özkan, 8 yaşından beri bu sporu yaptığını söyledi. İlk başarısını 2019 yılında elde ettiğini belirten Özkan, “Türkiye şampiyonu oldum. İlk Avrupa Şampiyonası’na da o zaman gittim. Başarılı olunca da devamı zaten geliyor. Bende devam ettim. 2020 yılında covid çıktı. 2021 yılında yine şampiyon oldum ve Avrupa’ya gittim. Bu sene de şampiyon oldum. Nisan ayında Bulgaristan’da Avrupa Şampiyonası olacak, oraya gideceğim. Orada da şampiyon olmayı hedefliyorum. O kürsüye çıkıp, İstiklal Marşı’mızı okutmak, Türkiye’yi gururlandırmak istiyorum” diye konuştu.

"Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"

Bu spora ilk olarak ablalarının başladığını kaydeden Özkan, “Bende onların antrenmanını izlemeye gitmiştim. Orada da zaten heveslendim. Bülent hocamda beni hemen antrenmana aldı. Ondan sonra da zaten bendeki ışığı görünce, anneme devam etmemi söyledi. Bende o yaştan bugüne kadar devam ettim. Köyde yaşıyorum. Orada her gün sabah koşuya gidiyorum. Hafta sonları kendim antrenman yapıyorum. Çalışmayı seviyorum. Azimliyim, hırslıyım. Hırslı olunca da başarı geliyor. Türkiye’de 3 şampiyonluğum var. Avrupa’da henüz bir derecem yok ama bu sene inşallah şampiyonluğu getireceğim. Sonra da dünya şampiyonası var. Daha sonra ise gençlik olimpiyatları var. Hepsinde başarılı olmak istiyorum. En büyük hedefim uluslararası şampiyonalarda şampiyon olmak. Tabi 2024’de olimpiyatlar var. Orada da Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Ailede tek milli sporcunun kendisi olduğunu vurgulayan Özkan, “Çevremdeki insanlar normal olarak gururlanıyor, tebrik ediyorlar. Okulumdaki hocalarım da çok destek oluyor. Onların da benim üstümde emeği var. Bu sporu kızlara çok tavsiye ediyorum. Hem güçlü oluyorsun hem de kendini korumayı öğreniyorsun. Özellikle kadına şiddetten dolayı bu sporu herkesin yapmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

"İstiklal Marşı’mızı Avrupa’da bağıra bağıra okuyarak, dinleteceğiz"

Öpöz Altın Yumruk Spor Kulübü Antrenörü Bülent Öpöz, 2006 yılından beri antrenörlük yaptığını ifade etti. İlk 4 yıl bir yapılanma süreci yaşadıklarını belirten Öpöz, daha sonra yavaş yavaş şampiyonluklar geldiğini vurguladı. Sadece 37 bayan boksör sporcularının olduğunu ifade eden Öpöz, “Toplam 117 sporcumuz var. 2012-2013 yıllarında sporcularımız madalya almaya başladı. Bayan sporcularımız şu anda erkeklerden daha sıkı çalışıyor ve daha başarılı oluyorlar. Nisan’da Avrupa şampiyonası var. Pınar’ımız gidecek ve 52 kilogramda ülkemizi temsil edecek. Bu yıl Pınar’dan Avrupa şampiyonluğu, dünya derecesi bekliyorum. Pınar’ın 3 Türkiye şampiyonluğu var. 2 kez Avrupa’da mücadele etti. Tabi onlarda hep güçlü rakiplerle karşılaştık ve tecrübesizdik. Şimdi artık Pınar çok tecrübeli, kendisinden biraz emin, biraz daha boksu oturdu. Allah’ın izniyle bu sene İstiklal Marşımızı Avrupa’da bağıra bağıra okuyarak, dinleteceğiz. Benim inancım tam” ifadelerini kullandı.