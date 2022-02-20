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ALKIŞLAR ÖKKEŞ DEMİR'E , GURUR MERSİN'İN
Mersin Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir , Mersin İdman Yurdu Müzesi'ni Mersin'e kazandırarak ölümsüz bir esere imza attı.
SPOR 20.02.2022, 18:24 20.02.2022, 18:53
Mersin Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir , Mersin İdman Yurdu Müzesi'ni Mersin'e kazandırarak ölümsüz bir esere imza attı.
İl Müdürlüğü görevine başladığı günden bu güne Mersin'de sayısız hizmetlere imza atarak Mersinli sporseverlerin ve kamuoyunun sevgisini ve takdirini kazanan Demir , Mersin İdman Yurdu tarihini nesilden nesile aktaracak Mersin İdman Yurdu Müzesini sporseverlerin hizmetine sundu.
İbrahim Yekta , Üsteğmen Hasan Tahsin , ve arkadaşlarının 16 Ağustos 1925'te sahneye çıkardığı ve Cumhuriyet tarihiyle eş değer olan , Mersin'de sporu kültüre dönüştüren Mersin idman Yurdu'nun tarihi hafızası olacak olan Mersin idman Yurdu Müzesi , Ak Parti Mersin Milletvekilleri Ali Cumhur Taşkın , Hacı Özkan , Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük , Mersin İdman Yurdu formasını terletmiş eski Futbolcular , Teknik Direktörler , geçmiş dönem Mersin idman Yurdu Başkanlığı ve Yöneticiliği yapmış çok sayıda spor severin katıldığı törenle hizmete açıldı.
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