ALKIŞLAR ÖKKEŞ DEMİR'E , GURUR MERSİN'İN

Mersin Gençlik ve Spor Müdürü Ökkeş Demir , Mersin İdman Yurdu Müzesi'ni Mersin'e kazandırarak ölümsüz bir esere imza attı.

İl Müdürlüğü görevine başladığı günden bu güne Mersin'de sayısız hizmetlere imza atarak Mersinli sporseverlerin ve kamuoyunun sevgisini ve takdirini kazanan Demir , Mersin İdman Yurdu tarihini nesilden nesile aktaracak Mersin İdman Yurdu Müzesini sporseverlerin hizmetine sundu.