AKKAYA : "FİNALDE İPİ GÖĞÜSLEYEN BİZ OLACAĞIZ"

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi Başantrenörü Aziz Akkaya, kritik öneme sahip Flammes Carolo maçına ilişkin, "Takımıma inanıyorum. Taraftarlarımızın da desteği ile finalde ipi göğüsleyen biz olacağız" dedi.

Turuncu-lacivertli ekip milli aranın ardından tesislerde bir araya gelerek, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup Women) son 16 turunda peş peşe oynayacağı Flammes Carolo maçlarının hazırlıklarına başladı. Düz koşu ve turnike ile ısınan basketbolcular, daha sonra Carolo maçında uygulanması planlanan taktikleri çalıştı.

Fransa temsilcisiyle üst üste 2 maça çıkacaklarını anımsatan Başantrenör Akkaya, "Avrupa'da ilk defa iki maçı peş peşe oynayacağız. Bu nedenle zorlu bir müsabaka olacak. Sonucu önemli olan 80 dakikalık bir maratona çıkacağız. Periyotun sonunda kazanan taraf olmak istiyoruz. 'Milli ara bizim için çok iyi oldu' diyemem. Maça hazırlanmak için kısıtlı süremiz var. Kupayı hedefleyen bir takım olarak Nika'yı kadromuza kattık. Şimdi yapmamız gereken, takımı bir arada harekete ettirmek. Takımıma inanıyorum. Taraftarlarımızın da desteği ile finalde ipi göğüsleyen biz olacağız" diye konuştu.

Süre aldığı maçlardaki performansıyla dikkat çeken Çukurova'nın genç oyun kurucusu Fatmanur Karakaş ise "Kaliteli oyunculardan kurulu, hedefleri olan bir ekibiz. İyi hazırlanıp maçlarımızı kazanmak ve üst tura çıkmak istiyoruz. Kupayı Mersin'e getirmek için mümkün olan her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

17 ŞUBAT'TA EDİP BURAN'DA BULUŞALIM

Edip Buran Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı maçların ilki, 16 Şubat Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma Flammes Carolo'nun iç saha avantajını yaşaması için seyircisiz oynanacak. Taraflar 17 Şubat Perşembe günü ise rövanş için parkeye çıkacak. Mersinli taraftarların da tribünde yerini alacağı müsabaka 19.00'da başlayacak. İki karşılaşma da YouTube/FIBA linkinden takip edilebilecek.