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74 YAŞINDAKİ MARATONCU GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIYOR

Mersin’de yaşayan 74 yaşındaki Ahmet Kahveci, ilerleyen yaşına rağmen Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen maratonlarda koşuyor.

SPOR 16.11.2021, 11:36 16.11.2021, 12:21
74 YAŞINDAKİ MARATONCU GENÇLERE TAŞ ÇIKARTIYOR

Mersin’de yaşayan 74 yaşındaki Ahmet Kahveci, ilerleyen yaşına rağmen Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen maratonlarda koşuyor. Kahveci, 21 Kasım Pazar günü yapılacak ’Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu’nda 21 kilometrelik koşuda iddialı olduğunu belirterek, kupayı alacağını söyledi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 21 Kasım’da düzenleyeceği ’Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu’ ile dünyanın birçok yerinden gelen her yaştan sporseveri Mersin’de ağırlayacak. Bu sporculardan biri de Mersin’de yaşayan, Avrasya Maratonu’nda ve Balkan Koşusu’nda da yarışan 74 yaşındaki Ahmet Kahveci. Toroslar Belediyesi’nin Akbelen Mahallesi’ndeki stadında maratona hazırlanan Kahveci, gençlere spor yapmaları tavsiyesinde bulunarak, “Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu’na herkesi davet ediyorum. Bu maratonu, sevgi maratonuna dönüştürelim” dedi.

30 yıldır maraton koştuğunu ifade eden Kahveci, "Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu’nda 21 kilometrelik koşuda iddialıyım ve bu kupayı almak istiyorum. Antrenmanlarımı ona göre yapıyorum. Bugüne kadar çok iyi dereceler elde ettim ve veteranlar dalında kendimi kanıtladım. Sigara ve alkol kullanmıyorum. Bütün gençlere örnek olmak istiyorum. Böyle bir organizasyonu düzenlediği ve gençlerin önünü açtığı için Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da tüm sporseverleri ’Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu’na davet ederek, “Toroslar Belediyesi olarak bu yıl ilk kez düzenleyeceğimiz maraton ile binlerce yerli ve yabancı sporcuyu ilçemizde ağırlayacağız. Gerçekleştireceğimiz bu etkinlikle hedefimiz hem ülkemizde hem de kentimizde büyük bir farkındalık oluştururken, gençlerimizi spora alıştırmak ve onları sporla buluşturmaktır” ifadelerini kullandı.

5 kategoride yapılacak

Binlerce yerli ve yabancı sporcuyu ağırlamaya hazırlanan Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu, 21 Kasım Pazar günü ’Toroslar’ı koşarak keşfet’ sloganıyla düzenlenecek. Mersin Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, paydaş kurum ve kuruluşların desteğiyle Toroslar’da ilk kez gerçekleştirilecek yarışlar, 21 kilometre uzunluğundaki yarı maratonun yanı sıra, 10 kilometrelik koşu, 3 kilometrelik halk koşusu, 200 metre özel sporcular, 100 metre çocuk maratonu olmak üzere 5 kategoride yapılacak.

’Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu’nun başlangıç ve bitiş noktası Çağdaşkent Mahallesi’nde bulunan Toroslar Cumhuriyet Meydanı olacak. Yarı Maraton, Mersin’in diğer merkez ilçeleri olan Akdeniz ve Yenişehir’i de kapsayan bir güzergahtan geçerek Toroslar’da son bulacak.

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