3 OCAK MERSİN'İN KURTULUŞU 100. YIL VETERANLAR FUTBOL TURNUVASI BAŞLIYOR

Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu’nun 100. Yılı münasebetiyle düzenlenecek olan “3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu 100. Yıl Veteranlar Futbol Turnuvası” bu akşam 18.00’da açılış karşılaşmasıyla başlıyor.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “3 Ocak Mersin'in Kurtuluşu 100. Yıl Veteranlar Futbol Turnuvası” 14 Aralık 2021, 03 Ocak 2022 tarihleri arası Akdeniz Belediyesi Seyfi Ali Türkoğlu Futbol Sahasında düzenlenecek olup, final karşılaşması 03 Ocak 2022 tarihinde Mersin Stadyumu’nda oynanacaktır.

Seyfi Alanya, Seyfi Ali Türkoğlu, Tevfik Sırrı Gür, Ahmet Ayas, Ahmet Kireççi (Mersinli Ahmet), İbrahim Arayıcı, Bahri Evkuran ve Erol Durmuşlu gibi Mersin’e ve sporunun ebediyete intikal etmiş efsane isimlerinin verildiği 8 Veteran takımın mücadele edeceği bu önemli Turnuva 14 Aralık Salı günü bu akşam saat 18.00’da Seyfi Ali Türkoğlu Futbol sahasında yapılacak olan açılış karşılaşmasıyla başlayacak.