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24 KASIM ÖĞRETMENLER TURNUVASI TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlediği sportif turnuvalar tüm hızıyla devam ediyor.
SPOR 17.11.2021, 15:04 17.11.2021, 15:17
Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlediği sportif turnuvalar tüm hızıyla devam ediyor.
Mersin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Oğuzhan Tülücü, Mersin genelinde başlatılan 24 Kasım Öğretmenler Turnuvası'nın 7 branşta ilçeler arası şampiyona şeklinde devam edeceğini belirterek, "Bu turnuvalarda voleybol, futbol, masa tenisi, kort tenisi, basketbol, badminton ve bowling müsabakaları yer alacaktır. Müsabakalar sonunda birincilik, ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük kupaları valilik töreniyle ilçe müdürlerine takdim edilecektir. Her ilçe bu branşlarda bir bayan bir erkek takımı ile turnuvaya katılmaktadır" dedi.
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