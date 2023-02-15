Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, arka arkaya yaşanan 7,7 ve 7,6 ölçeğindeki Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin hasar verdiği yerlerden biri olan ilçede felaketin ilk gününden itibaren kullanıma açtığı spor tesisi, millet bahçesi, kapalı semt pazarı, bağ evi ve eğitim merkezi gibi alanlarda binlerce deprem mağduru vatandaşı hem barındırıyor, hem temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, arka arkaya yaşanan 7,7 ve 7,6 ölçeğindeki Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin hasar verdiği yerlerden biri olan ilçede felaketin ilk gününden itibaren kullanıma açtığı spor tesisi, millet bahçesi, kapalı semt pazarı, bağ evi ve eğitim merkezi gibi alanlarda binlerce deprem mağduru vatandaşı hem barındırıyor, hem temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Depremden vatandaşlar için koordinasyon merkezi kuran Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, düzenli olarak buralarda vatandaşlarla bir araya gelip yemek dağıtıyor, temel ihtiyaçlarının karşılanması için talimatlar veriyor. İlçede kurulan çadır kentlerin temizlik işlemleri de günlük olarak belediye tarafından düzenli şekilde gerçekleştiriliyor. Bağlar Belediyesi, büyük hasara yol açan iki büyük çaplı depremin ardından kapalı spor salonu, kapalı semt pazarı, bağ evi, eğitim merkezi, milet bahçesi, millet bahçesi cami, millet bahçesi kütüphanesi ve Ayşe Şan parkı sosyal tesisleri gibi kendisine ait spor tesislerini, sosyal donatı merkezlerini ve toplu yaşam alanlarını depremden etkilenen vatandaşlar için barınma merkezi haline getirdi. Depremden etkilenen vatandaşlar 11’i Bağlar Belediyesine ait olmak üzere ilçedeki cami, Kur’an kursları, düğün salonu gibi barınma merkezlerinde misafir ediliyor. Çeşitli kurumların ve özel işletmelerin de tahsis ettiği alanlarda olmak üzere binlerce vatandaş buralarda kalıyor. Vatandaşlara düzenli olarak Bağlar Belediyesi tarafından yemek desteği ve temel ihtiyaçlarının karşılanması gibi destekler sunuluyor.

Barınma merkezleri depremzedelerin meskeni haline geldi

AFAD, Kızılay başta olmak üzere çeşitli kuruluşların oluşturduğu çadırların bulunduğu toplu yaşam alanlarının temizlik çalışmaları Bağlar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yerine getirilirken, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına cevap vermek üzere zabıtalar ve diğer belediye personelinden oluşturulan ekipler buralarda görev yapıyor. Depremden etkilenen vatandaşların barındığı merkezleri tek tek ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bir yandan kendi elleriyle yemek dağıtırken diğer yandan kendisine iletilen taleplerin yerine getirilmesini sağlıyor.

“Bağlar, tekrar ayağa kalkacaktır”

Giden canları getirmenin mümkün olmadığını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kalan canlara sahip çıkmanın asli görevleri olduğunu söyledi. Başkan Beyoğlu, "Yaşadığımız çok büyük acılar var. Canlarımız gitti, insanlarımız maddi ve manevi olarak zarar gördü. Dünya tarihinde eşine az rastlanan çok büyük bir felaket. Bağlar, bundan çok etkilendi. Ama bir yandan da hayat devam ediyor. İnsanların yanında olmamız, acılarını paylaşmamız ve destek olmamız lazım. Çok şükür ilk andan beri ne gerekiyorsa yapmaya gayret ettik. Tüm ekiplerimiz ve imkanlarımızla yaraları sarıyoruz. Milletimiz bunu sahada görüyor ve bu mücadeleye katkıda bulunuyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz tüm gücüyle halkın yanındadır. Bağlar, Allah’ın izniyle tekrar ayağa kalkacaktır” dedi.