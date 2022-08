Aydın’ın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaşadıkları sitenin yakınına voleybol sahası yapılmasını isteyen Elif Yağcılar’ın talebini vakit kaybetmeden yerine getirdi. Arkadaşlarıyla birlikte voleybol oynayabilmenin mutluluğunu yaşayan Elif, Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

Aydın’ın Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaşadıkları sitenin yakınına voleybol sahası yapılmasını isteyen Elif Yağcılar’ın talebini vakit kaybetmeden yerine getirdi. Arkadaşlarıyla birlikte voleybol oynayabilmenin mutluluğunu yaşayan Elif, Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

Soğucak Mahallesi’nde bulunan Çamlıyol Sitesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Elif Yağcılar, Başkan Ömer Günel’in Üçgözler Stesi’nde gerçekleştirdiği vatandaş buluşmasında kendisinden oturdukları sitenin ilerisine voleybol sahası yapılmasını istedi. Toplantıda Başkan Ömer Günel’e arkadaşlarıyla birlikte spor yapmayı çok sevdiğini belirten Elif, futbol ve basketbol sahalarının olmasına rağmen voleybol sahasına sahip olmadıklarını söyledi.

Başkan Ömer Günel, Elif’in talebini dinler dinlemez yerine getirdi. Harekete geçen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sitenin yaklaşık 250 metre ilerisindeki çimlik alana kısa süre içerisinde bir voleybol sahası yaptı. İsteği yerine getirilen Elif, arkadaşları Birce Cihan, Özge Ayözen ve Elif Sude Gönül ile birlikte sahaya giderek voleybol oynamanın mutluğunu doyasıya yaşadı.

Sporun sosyalleşmelerine önemli bir katkı sağladığını belirten Elif Yağcılar, “Talebimi başkanımıza ilettikten sonra benimle anında temasa geçip, voleybol sahasını yaptılar. Futbol ve basketbol sahasından sonra voleybol sahamız da oldu. Artık sitede yaşayan diğer arkadaşlarımla birlikte istediğimiz kadar voleybol oynayabileceğiz. Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Özge Ayözen ise, “Arkadaşlarımla voleybol oynamayı çok seviyoruz. Başkanımızın bu alana voleybol sahası yaptırması bizler için çok iyi oldu. Çünkü diğer sahalar bize uzaktı. Bu yüzden gidemiyorduk. Ama buradaki saha 5 dakika yürüme mesafesinde. Artık haftanın en az 2 veya 3 günü voleybol oynayarak eğlenceli vakit geçirebiliyoruz” diye konuştu.

Kuşadası’nda çocuklara ve gençlere spor yaptırmak için gerekli her adımı attıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel de, “Kentimizde yaşayan her yaş grubundan hemşehrimizin talepleri bizler için büyük önem taşıyor. Bu talepleri yetki ve imkanlarımız dahilinde vakit kaybetmeksizin yerine getirmeye çalışıyoruz. Elif’in de isteğini gerçekleştirdiğimiz için çok mutlu olduk. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizde hemşehrilerimize açık havada spor yapma imkanı sunacak alanları her geçen gün artırıyoruz” diye konuştu.