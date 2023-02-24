Ertelenen maçların programları şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig’e Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler nedeniyle verilen ara erteleme maçlarıyla start alacak. Süper Lig’in 23. haftasındaki Giresunspor - Kayserispor, Ümraniyespor - Adana Demirspor ve Fenerbahçe - Konyaspor maçları ile Süper Lig’in 14. haftasında Taksim’de meydana gelen patlama sonrası ileri bir tarihe alınan Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesi yarın ve pazar günü oynanacak.

Spor Toto Süper Lig’de ertelenen 4 karşılaşma yarın ve pazar günü oynanacak.

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